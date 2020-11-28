«تويوتا فورتشنر 2021» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت «الفطيم تويوتا»، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، تويوتا فورتشنر الجديدة 2021، السيارة الرياضية متعددة الأغراض بسبعة مقاعد، التي تستند إلى الإرث العريق لطراز أرسى مكانته المميزة في هذه الفئة من السيارات باعتباره مركبة أنيقة تتصف بالمتانة وقوة التحمل، مع إمكانيات استثنائية لنظام الدفع الرباعي على الطرق الوعرة.

تم تحسين التصميم الخارجي لمركبة فورتشنر الجديدة بشكل ملحوظ، مع شبك أمامي كبير وشرائط باللون الفضي للمصد بما أضفى طابعاً أكثر قوة ينضح بالصلابة والموثوقية. كما تم تعزيز إطلالة السيارة الرياضية متعددة الأغراض بالمصابيح الأمامية ذات الإضاءة الموجهة الخفيفة المصممة حديثاً والمصابيح النهارية، مع زوج من المصابيح الخلفية LED الأنيقة ذات الإضاءة الموجهة التي تجعل المركبة أكثر وضوحاً على الطريق ليلاً.

ومع طرح الطراز الجديد من فورتشنر، يمكن للسائق والركاب الاستمتاع بحزمة من المزايا الذكية تم تصميمها لتحسين مستويات الراحة والأمان التي تسهم في توفير تجربة قيادة مريحة للغاية، فضلاً عن أسلوب عصري أكثر أناقة لخوض المغامرات واستكشاف الأماكن الجديدة. تشمل هذه المزايا نظام معلومات ترفيهي مع شاشة تعمل باللمس 8 بوصات متوافق مع نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وكذلك مع تطبيق T-Connect من تصميم تويوتا مع الخدمات المتصلة.

يوفر هذا التطبيق المبتكر اتصالاً سلساً بين المركبة والسائق يضمن الطمأنينة وراحة البال للسائق في جميع ظروف القيادة، كما يجعل صيانة السيارة مهمة أكثر سهولة. كذلك يمكن للسائق مشاهدة معلومات عن السيارة مثل المسافة المقطوعة، التنبيهات، استهلاك الوقود، مدى السرعة على تطبيق T-Connect للهاتف الذكي.

وتتوفر فورتشنر باثنين من الخيارات لمحرك بنزين عالي الكفاءة، تشمل محركاً يضم أربع إسطوانات سعة 2.7 لتر وينتج عنه قوة تبلغ 164 حصاناً وعزم قدره 245 نيوتن متر، إضافة إلى محرك يتكون من 6 إسطوانات على شكل حرف V سعة 4.0 لترات ينتج عنه قوة تبلغ 235 حصاناً وعزم قدره 376 نيوتن متر.

6 سرعات

تم تزويد «فورتشنر» بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات يسهم في زيادة إمكانات المحرك إلى الحد الأقصى، كما تضم تروساً متعددة المراحل ومحسناً لتعزيز قوة الدفع عند القيادة بسرعة منخفضة. كذلك تم ضبط نسب التروس لزيادة التسارع والحصول على عزم أكثر قوة، بما يمنح المركبة قدرة فائقة تمكنها من خوض المغامرات على الطرق الوعرة.