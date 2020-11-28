«رولز- رويس بلاك بادج».. ألوان ثلاثية جديدة وجريئة

المصدر: دبي - البيان

أضفت شركة «رولز-رويس» ألواناً جريئة وجديدة على سيارات «بلاك بادج» مع ثلاثية إضاءة «نيون نايتس» المفعمة بالحياة. وتم تنفيذ هذا الطلاء على طرز بلاك بادج من سيارات رايث وداون وكالينان لإضفاء طابع من الغموض والجرأة على عائلة «رولز-رويس».

وقالت سامي كولتاس، مصمّمة الألوان في فريق «بيسبوك رولز-رويس موتور كارز»: لكلّ من يعتقد أنّ سيارات بلاك بادج من رولز-رويس تقتصر على اللون الأسود وحده، فقد أتت ألوان نيون نايتس الباهرة لتؤكّد العكس تماماً. صُمّمت هذه الألوان في الأصل للعملاء في الولايات المتحدة، وباتت ثلاثة إصدارات إضافية من كل لون متوفرة للعملاء حول العالم، لتصبح المجموعة عبارةً عن أربعة إصدارات محدودة من كل لون. تتألف المجموعة من سيارات رايث وداون وكالينان بلاك بادج ويتمتع كل منها بلون طلاء مختلف من وحي الطبيعة.

وفي السيارات الثلاث كلّها، تمّ تزيين اللوحة الأمامية في المقصورة المصنوعة من الألياف التقنية برسوم مذهلة. يعكس تأثير الطلاء توهّجاً شديداً بفضل تأثير النيون، ويجسّد تغيّر شكل الضوء الاصطناعي بفعل السرعة.

تم إطلاق سيارات نيون نايتس في أعقاب النجاح الباهر الذي حققه طراز بلاك بادج بعد طرح سيارات جوست ورايث وداون بألوان الباستيل في فعالية بيبل بيتش عام 2019. لاقت هذه السيارات طلباً كبيراً بحيث تم اعتماد لوحة الألوان هذه وتطويرها لإضفاء لمسة جديدة وديناميكية على طراز بلاك بادج. وسيتم طرح ثلاثة إصدارات إضافية فقط من كل لون للعملاء حول العالم.

فخامة وقوة

طرحت «رولز رويس موتور كارز» مؤخراً الطراز الكوبيه كبير الحجم «رايث بلاك بادج»، والتي تجسد أعلى درجات الفخامة والقوة، ولكن بلمسة يدوية الصنع تجسد التاريخ العريق للصانع الإنجليزي، كما تعكس نمط الحياة الجريء والمتحرّر.