مصنع تسلا في برلين أكبر مصنع بطاريات في العالم

المصدر: برلين - د ب أ

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، إن مصنع الشركة الجديد في إحدى ضواحي العاصمة الألمانية برلين، سيكون أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

كان ماسك يتكلم عبر رابط فيديو خلال «المؤتمر الأوروبي للبطاريات»، الذي ينظمه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، خلال الرئاسة الدورية الألمانية للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف تسلا إنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنوياً في المصنع الذي تقيمه الشركة في ألمانيا، مع التركيز على إنتاج الطرازين موديل 3 وموديل واي.

وسيكون مصنع تسلا في منطقة جرونهايد بالقرب من برلين أول مصنع ينتج كلاً من السيارات والبطاريات. وتنتج تسلا بطارياتها في الولايات المتحدة في ولاية نيفادا في حين تقوم بتجميع السيارات في فيرمونت بولاية كاليفورنيا. وفي العام الماضي افتتحت الشركة مصنعاً في الصين.

وعرض ماسك في كلمته خطط إنتاج طرز مدمجة جديدة من السيارات بهدف التوسع في السوق الأوروبية. ولم يحدد ماسك توقيت طرح مثل هذه الطرز في الأسواق.

كان ماسك قد أعلن في سبتمبر الماضي اعتزامه إنتاج بطاريات أرخص كثيراً من البطاريات المتاحة حالياً وطرح سيارة كهربائية بسعر 25 ألف يورو (30 ألف دولار) فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة.