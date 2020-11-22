«أودي أبوظبي» ترحب بطرز «RS» الجديدة في صالات العرض

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أودي أبوظبي» عن وصول طرز «RS Q8» و«RS 7» و«RS 5 Sportback» و«RS 4 Avant» إلى جميع صالات عرضها في أبوظبي والعين، فضلاً عن الوصول الوشيك لطراز «RS 6 Avant» في ديسمبر.

ولطالما جسد خط نماذج RS قمة الديناميكية الرياضية لمجموعة طرز أودي بفضل تصميمها الخارجي المتميز والمستوحى إلى حد كبير من رياضة السيارات، والذي يجمع بين الخطوط المبسطة والديناميكية الفائقة.

وتعد أودي RS Q8 أقوى سيارة كوبيه رياضية متعددة الاستخدامات SUV ضمن مجموعة طرز العلامة النخبوية. فإضافة إلى تجهيزات الأداء الخاصة بنماذج RS، تتميز السيارة بالتنوع الاستثنائي في القيادة والتصميم. بدءاً من محركها V8 TFSI سعة 4.0 لترات بقوة 600 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 800 نيوتن متر، إلى جانب تقنية الدفع الرباعي الدائم quattro وعلبة التروس ثمانية السرعات tiptronic. أما من ناحية الكفاءة فهي توظف نظاماً هجيناً معتدلاً بجهد 48 فولت ونظام الأسطوانات عند الطلب.

أما تصميم RS 7 الأنيق والشبيه بالكوبيه، فيتوافق في لونه الأحمر الزاهي مع القوة الطاغية لمحرك V8 TFSI بقوة 600 حصان وعزم 800 نيوتن متر، والذي يتيح للمركبة التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في غضون 3.6 ثوانٍ، وصولاً إلى سرعة قصوى اختيارية تبلغ 305 كم/ ساعة. وبفضل النظام الهجين المعتدل بجهد 48 فولت وتقنية الأسطوانات عند الطلب، أصبح من الممكن استخدام محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لترات في أي موقف مع توفير طاقة أكثر من كافية لجميع السرعات.

كما تتميز سيارة RS 5 Sportback بمحرك V6 مزدوج التوربو بسعة 2.9 لتر وعناصر تصميم RS المذهلة. وينقل نظام الدفع الأمامي قوة المحرك المثيرة البالغة 450 حصاناً عند عزم دوران 600 نيوتن متر، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في غضون 3.9 ثوانٍ. ويمكن رفع السرعة القصوى البالغة 250 كم/ ساعة إلى 280 كم/ ساعة اختيارياً.

في حين تجمع RS 4 Avant بين أداء السيارات الخارقة والتطبيقات العملية اليومية لسيارة Avant. حيث يوفر محرك V6 TFSI سعة 2.9 لتر متعة قيادة خالصة. مع إمكانية تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 4.1 ثوانٍ وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ ساعة. ويضمن نظام quattro للدفع الرباعي الدائم مع الترس التفاضلي الرياضي قوة جر فائقة وتحكماً رشيقاً على الطرقات.

كما يستعد الوكيل الحصري لسيارات أودي في أبوظبي والعين للترحيب بسيارة RS6 Avant في صالات العرض من ديسمبر، والتي تبشر بفصل جديد في تاريخ Avant عالية الأداء.

وقال مارك أوستن، المدير العام لأودي أبوظبي: تتمتع طرز أودي RS بشخصية قوية تجمع ما بين سمات التصميم الفريدة، وملاءمتها للاستخدام اليومي، والأداء العالي جداً، وتجربة القيادة المثيرة. ويمكن لعملائنا التطلع لرؤية مجموعة رائعة من طرز RS في جميع صالات عرضنا واختيار الطراز الأنسب لأسلوب حياتهم الفريد.