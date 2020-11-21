جيل جديد من «أزيرا» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة هيونداي موتور الجيل الجديد من سيارتها «أزيرا»، لتكون بذلك أحدث مركباتها لهذا العام في المنطقة. وظهرت أزيرا بالعديد من الخصائص التقنية المطورة وبمظهر جذاب تمكنها من التربع على قمة المنافسة في الأسواق العالمية كواحدة من أفضل سيارات السيدان المتواجدة في المنطقة.

وخضعت أزيرا لعملية تجديد شاملة بحيث يوفر الطراز الجديد منها، والمصمم ليعمق معاني الرفاهية والفخامة، مظهراً جذاباً ومتميزاً مع أحدث الميزات والتكنولوجيا المتطورة. وستتاح أزيرا في صالات العرض في جميع أنحاء المنطقة اعتباراً من هذا الشهر. كما تشمل الميزات الجديدة الأخرى جهاز التحكم في الطقس بشاشة تعمل باللمس، وشاشة رؤية الزاوية العمياء، وشاشة الرؤية الشاملة (البانورامية)، ونظام لتفادي الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA) الذي يوقف السيارة عند اكتشاف سيارة تقترب عند الرجوع للخلف.

وقال بانغ سونغ جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: لطالما كانت أزيرا واحدة من أكثر سيارات هيونداي شعبية وانتشاراً حول العالم، ونحن سعداء لإطلاق أحدث طراز منها للعملاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة قريباً.

وبفضل عمليات التطوير الكبيرة التي جرت للسيارة، سيتمكن الناس من ملاحظة التغييرات بسهولة داخل السيارة وخارجها، خاصة مع العديد من الميزات الجديدة مثل مصباح C /‏ Pad وشاشة رؤية الزاوية العمياء، التي ستجعلها تتفوق على السيارات الأخرى في فئتها.