«كورفيت ستينغراي» تصل أسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شفروليه» عن وصول سيارة «كورفيت ستينغراي 2020» إلى أسواق المنطقة. وتُعتبَر السيارة الجديدة من الجيل الثامن الأولى على الإطلاق في تاريخ الاسم الأيقوني التي تتميّز بتصميم مع محرّك وسطي. كما أنها أسرع وأقوى «كورفيت» الآن. تضم السيارة محرّك V-8 صغير الكتلة سعة 6.2 ليترات يولّد قوّة قدرها 495 حصاناً ويتيح التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال أكثر من ثلاث ثوانٍ بقليل. أما عند تزويدها بباقة Z51، فإن هذا التوقيت يقلّ عندها عن ثلاث ثوان. وتستلهم (ستينغراي) للعام 2020 لمساتها من كل ميّزة تصميمية بارزة متوارَثة قبلها، وقد أعيد تخيّلها لتوفير مستويات جديدة من الأداء والتقنيات والحِرَفية اليدوية والفخامة للعملاء في الشرق الأوسط وخارجه. وقالت كيلي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للتسويق في «جنرال موتورز الشرق الأوسط»: تشكّل «ستينغراي«لعام 2020 تتويجاً لعقود من التاريخ العريق والخبرات الطويلة – وهي بالتالي أكثر (كورفيت) تطوّراً للآن.