«مكلارين» تتعاون مع «ليجو» في إنتاج نموذج خارق من «سينا جي تي آر»

المصدر: دبي - البيان

تعاونت شركة «مكلارين أوتوموتيف» العملاقة، مع شركة «ليجو جروب»، من أجل إنتاج نموذج مجسم من الأيقونة الخارقة في عالم السيارات «مكلارين سينا جي تي آر»، حيث يتم تركيبها يدوياً. ويوفر النموذج الجديد، أقصى درجات التشويق لعشاق السيارات الرياضية، وعشاق رياضة السيارات، على حد سواء، الذين يبحثون عن تحدي البناء المقبل، والذي يمتد إلى جوهره، مثل نظيره الأيقوني في الحياة الواقعية.

فمن خلال الجمع بين قوة «مكلارين»، التي لا تضاهى، وتطورها، مع دقة تصميم مجموعة «ليجو»، فإن الطراز الصغير المجسم، المكون من 830 قطعة من رمز السيارة الخارقة، الذي يركز على حلبات السباق، لا يقدم أي تنازلات، عندما يتعلق الأمر بالهندسة أو الأسلوب. ويعد النموذج، هو أول سيارة «مكلارين» خارقة، يتم إعادة تصنيعها، تكون مصممة لتوفير التشويق لمن هم في سن 10 أعوام فما فوق.

تأتي السيارة بمحرك V8، المزود بمكابس متحركة، ومنحنيات ديناميكية هوائية جميلة، وأبواب مفتوحة ثنائية السطوح، ولون أزرق فريد من نوعه، فمن المؤكد أن هذا الطراز البالغ طوله 32 سم (12 بوصة)، سيرفع الحواجب، ويجعل القلوب تنبض بالحيوية. تدور أو تعرض بشكل مثير للإعجاب، بمجرد بنائها. ومثل كل سيارة «مكلارين سينا جي تي آر» كاملة الحجم، تم تصميم نسخة «ليجو»، المتماثلة الخاصة بها يدوياً.

وسوف سيتم إطلاق السيارة الجديدة عالمياً، اعتباراً من 1 يناير 2021 من «ليجو»، وتجار التجزئة الآخرين على مستوى العالم، وتجار التجزئة المشاركين من «مكلارين»، بسعر 44.99 جنيهاً إسترلينياً، أو 49.99 يورو، أو 49.99 دولاراً.

وعمل الفريق المسؤول عن تصميم السيارة، عن كثب، مع نظرائهم في التصميم في مجموعة «ليجو»، لالتقاط المظهر المذهل، ولتحقيق الإثارة، والجوهر لمثل هذه السيارة الخارقة.

ويمتلئ الطراز الجديد من هذه السيارة النموذج، بالتفاصيل المذهلة، من حيث الجناح الخلفي، إلى المكابس المتحركة في محرك V8، إلى الأبواب ثنائية السطوح، ما دفع «مكلارين» إلى الفخر ببناء هذا النموذج، كما تفخر بالسيارة الحقيقية.

وقال روبرت ميلفيل مدير التصميم في «ماكلارين أوتوموتيف»: إن إعادة ابتكار سيارة بالغة الصعوبة، مثل ماكلارين سينا، يشكل تحدياً مثيراً للاهتمام بشكل لا يصدق. سيارة المسار هذه، ليست مثل أي سيارة طريق عملت عليها من قبل، حيث تحتوي على بعض التفاصيل الفريدة، مثل الصور الظلية، والجناح الخلفي الرائع، والذي يميز تجربة البناء عن الآخرين.