«لكزس» تتيح لعملائها في الإمارات تحديد مواصفات سيارة أحلامهم بالتعاون مع «فيسبوك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الفطيم لكزس»، الموزع الحصري لسيارات «لكزس» في الإمارات والتابعة لمجموعة السيارات في الفطيم، عن عقد شراكة مع «فيسبوك» لتتيح للعملاء في الإمارات حجز سيارة «لكزس» الخاصة بهم وتحديد مواصفاتها عبر الإنترنت للمرة الأولى في الدولة.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع التحديثات الهامة التي أدخلتها «الفطيم لكزس» على استراتيجياتها وعمليات التسويق للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وستسمح أداة تحديد مواصفات سيارات لكزس، التي صممت لتقديم تجربة سلسة للعملاء، لعشاق السيارات استكشاف مجموعة سيارات «لكزس» الكاملة، وإضفاء طابعهم الخاص على سيارتهم، ابتداءً بالهيكل الخارجي، وانتهاءً بالمحرك، وحجز تجربة قيادة، ودفع ثمن السيارة، عبر هواتفهم الذكية دون مغادرة صفحة فيسبوك الخاصة بهم، بفضل صيغة حصرية على منصة التواصل الاجتماعي الرائدة. وصُممت التجارب الفورية لتجذب انتباه الجمهور بالكامل، حيث يمكنهم التفاعل مع الفيديوهات والصور، والتمرير بين الصور وإمالتها، وكلّ ذلك في وضع ملء الشاشة.

وقال سعد عبد الله، مدير التسويق وعمليات العلامة التجارية في «لكزس الإمارات»: تشهد توجهات العملاء تغيرات متسارعة. ونلتزم دوماً، انطلاقاً من كوننا شركة رائدة في سوق السيارات في الإمارات، بتلبية احتياجات العملاء وابتكار حلول ترتقي برحلة شراء السيارة نحو مستويات غير مسبوقة. وتأتي أداة تحديد مواصفات لكزس نتاجاً لشراكتنا مع فيسبوك وشركة ميماك أوجلفي بهدف الارتقاء برحلة المستخدم لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة. ونحن متحمسون لنشهد استجابة عملائنا لهذه الخدمة.

وتمتلك شركة «لكزس» التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم شبكة واسعة من صالات العرض ومراكز الصيانة في مختلف أنحاء الإمارات. وتُعدّ مجموعة السيارات في الفطيم واحداً من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، وتوفر منتجات وخدمات عالية الجودة من شأنها إثراء حياة المستهلكين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم كل يوم.

من جهتها، قالت لين فخر الدين، مديرة الوكالة الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على «فيسبوك»: طوّرنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «ميماك أوجلفي» أداةً مبتكرةً لتحديد المواصفات يمكن استخدامها عن طريق تطبيق «فيسبوك». وتُعدّ أدوات تحديد المواصفات جزءاً مهماً في رحلة شراء السيارة، إلا أنها عادةً ما تُصمم للحواسيب المكتبية في وقت تتزايد فيه أعداد العملاء الذين يقومون بأبحاث ما قبل الشراء عبر هواتفهم الذكية. وتتيح أداة تحديد مواصفات السيارة لشركة لكزس التواصل مع عملائها بينما لا يزالون في مرحلة البحث الأولى، كما ستتيح للمستخدمين تجربة العلامة التجارية من خلال حجز تجربة قيادة وسداد دفعة من ثمن سيارة أحلامهم.