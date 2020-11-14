«الحبتور للسيارات» تودّع 2020 بعرض خاص

المصدر: (دبي - البيان)

تودع «الحبتور للسيارات ميتسوبيشي» عام 2020 بعرض خاص، حيث قالت إن هذا هو الوقت الأفضل لعملاء الشركة لشراء السيارات اليابانية ذات القيمة الأفضل في الإمارات.

حيث يقدم عرض نهاية العام الصفقة الرابحة في 2020 للعملاء فرصة اختيار سيارة الـ SUV المفضلة لهم بأسعار خاصة جداً.

وتتميز جميع طرازات الـ SUV من ميتسوبيشي بدفعات شهرية ميسرة، تبدأ من 1586 درهماً لسيارة باجيرو الأسطورية، و1413 درهماً لسيارة مونتيرو سبورت الأنيقة، و1350 درهماً لـ SUV العائلية ذات المقاعد السبعة أوتلاندر، و1083 درهماً لسيارة إيكليبس كروس متعددة المزايا، و942 درهماً لسيارة ASX الذكية.

وتتوفر جميع طرازات الـ SUV من ميتسوبيشي بخدمة مجانية، تأمين مجاني، استرجاع نقدي لغاية 10.000 درهم بالإضافة إلى تظليل النوافذ من Llumar وحماية الطلاء من Scotchgard مجاناً. وقال نسيب نصار، مدير عام التسويق في شركة الحبتور للسيارات – ميتسوبيشي: أردنا أن نقدم لعملاء ميتسوبيشي الذين يتطلعون لشراء سيارة SUV جديدة أفضل قيمة مقابل أموالهم.