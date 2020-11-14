الكشف عن طراز الجيل الثالثمن «جينيسيس G80» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

شهدت منطقة الشرق الأوسط الكشف الرقمي عن سيارة «جينيسيس G80» الجديدة كلياً ويمثل هذا الطراز الجيل الثالث من سيارات السيدان التنفيذية للعلامة التجارية الفارهة.

ووسعت جينيسيس حضورها في سوق السيارات الفاخرة حول العالم لتشمل الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.

وقال سانجيوب لي نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في جينيسيس: تعد سيارة G80 الجديدة كلياً الأساس بالنسبة لمجموعتنا التي تجمع ما بين المزايا الرياضية والتفاصيل الأنيقة بشكل مثالي. إنها تعد أفضل تجسيد حتى الآن لهوية علامة جينيسيس. هدفنا هو تقديم تجارب فريدة مستوحاة من التصميم العصري لعملائنا.

وعلى الجانب، فإن خط Parabolic، الذي يبدأ من المصباح الرباعي الأمامي ويمتد تدريجياً إلى الخلف عبر الجزء العلوي من الباب، مستوحى من المظهر الأنيق للعديد من السيارات الكلاسيكية والفخمة. يتوازن هذا الخط الأنيق مع «خطوط الطاقة» الرياضية التي تؤكد على قوة حجم الرفارف والعجلات قياس 18 إنشاً و19 إنشاً.

بالإضافة إلى ذلك، تمتد التفاصيل المصنوعة من الكروم، حيث تبدأ من خلف العجلات الأمامية على طول الجزء السفلي من الباب، وتتقاطع مع العتبات الجانبية وتنتفخ صعوداً نحو الخلف، ما يعزز الحركة البصرية الأمامية.

ويتميز الجانب الخلفي بمظهر قوي وضخم، حيث يوجد غطاء صندوق مائل ومصابيح رباعية خلفية مرتبطة بصرياً بتلك الموجودة في المقدمة. كما تظهر تفاصيل الكروم في الجزء العلوي من الجسم على كامل عرض السيارة، لتعبر عن شعار جينيسيس. كما يحيط العادم المزدوج شبكة مستوحى من تصميم الشبك الأمامي.

مساحة داخلية

تم تطوير المساحة الداخلية الأنيقة في سيارة G80 إلى مستويات فائقة، حيث تمت زيادة مساحة الرأس والأرجل من خلال خفض ارتفاع المقاعد في الصف الثاني، لتتيح بذلك مساحة داخلية أكبر وخط سقف مميز. ولتكتمل الأناقة في مقصورة القيادة، فقد استخدمت المقاعد وعجلة القيادة المغطاة بالجلد، والقماش ذي الملمس الناعم، والتشطيبات الخشبية ذات المسامات المفتوحة. وتم تقليل عدد الأزرار والمفاتيح الصلبة عن قصد إلى الحد الأدنى، سواء للأغراض الجمالية أو لسهولة الاستخدام.