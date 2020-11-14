«أودي R8».. تحسينات كبيرة بإمكانيات خارقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «أودي» الألمانية الطراز الجديد والأقوى من سيارتها «آر 8» والتي استحوذت على اهتمام عشاق سيارات الصانع الألماني العريق في المنطقة والإمارات تحديداً.

حيث جاء هذا الطراز مع تحسينات كبيرة زادت من قوة السيارة ومن شكلها الجمالي وأدخلتها في منافسة قوية مع أعلى السيارات الرياضية التي يهوى عشاق السيارات في الإمارات اقتناءها.

تأتي السيارة الجديدة بمحرك V10 بسعة 5.2 لترات والذي يولد 449 كيلو واط و560 نيوتن متر، وينتج عن ذلك تسارع من صفر إلى 100 كم /‏‏ ساعة في 3.1 ثوان. أما من حيث التصميم، تتميز شبكة R8 المحدثة بخط أعرض وأكثر انبساطًا، بينما تقسم القضبان السميكة مداخل الهواء الكبيرة، وتوفر ثلاث فتحات في الحافة الأمامية لغطاء المحرك.

كما أن الفاصل الأمامي الجديد أكثر اتساعًا، بينما يوجد فلتر الهواء أسفل غطاء المحرك تحت غطاء من ثلاثة أجزاء، متوفر في مجموعة مختارة من البلاستيك أو ألياف الكربون. وبإطلاق هذه السيارة تكون قد عادت «أودي R8» الرائدة إلى هذا السوق الذي نرى فيه سيارات خارقة ذات سحب طبيعي.

كما أنها سوف تفسح المجال قريباً أمام السيارات الهجينة، وفي الوقت المناسب السيارات الكهربائية الكاملة. وتعتبر دوارات الفرامل المصنوعة من السيراميك والألياف الكربونية من الداخل والخارج من الميزات القياسية لهذه السيارة الخارقة التي تعتبر سريعة بشكل مذهل، والتي من السهل التعايش مع هذه السرعة الكبيرة، كما أن الكثيرين يبدون إعجابهم بمظهر السيارة البسيط رغم الإمكانيات الخارقة.

وقد يبدو من النادر أن يكون الشخص مفتونًا بمحرك، لكن محرك هذا السيارة يبرز قوة لا تجدها غير في سيارات أودي من حيث السحب الطبيعي الذي يبرز مثل عرض الألعاب النارية في عصر عدد أقل من الأسطوانات والحث الإجباري والكهرباء. إنها مليئة بالحياة وبالصوت العالي.

وتعد القيادة بسرعات منخفضة في وضع الراحة تباينًا كبيرًا مع القدرات المجنونة لـ R8، حيث يحافظ ناقل الحركة مزدوج القابض بسبع سرعات على انخفاض عدد الدورات، في حين أن التحولات غير محسوسة تقريبًا. ومع ذلك، فإن الإمكانيات الفريدة في علبة التروس لها تأثير قوي على حجم المحرك.