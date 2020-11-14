«فيراري إف 8 تريبوتو».. لغة تصميمية جديدة ترسّخ التميّز

المصدر: دبي - البيان

تنفرد سيارة «فيراري إف 8 تريبوتو» بكونها السيارة الرياضية الجديدة كلياً لعلامة فيراري والتي تعطي لغة تصميمية جديدة ترسّخ التميّز.

حيث تأتي مزوّدة بمحرّك وسطي خلفي لتمثل التعبير الأرقى عن سيّارة بيرلينيتا بمقعدين من فيراري. وتتمتع هذه السيارة بخواص ومزايا فريدة كلياً، كما أن اسمها يجسد عربون وفاء وتقدير لأقوى السيارات المزوّدة بمحرك (V8) الأقوى في تاريخ سيارات علامة الحصان الجامح.

وترسي سيارة «إف 8 تريبوتو» معياراً جديداً في السوق على صعيد الأداء ومتعة القيادة والتجاوب وسهولة التحكم. حيث ستضمن لجميع السائقين اختبار الأداء الرائع لأفضل محرك (V8) في العالم، إلى جانب الاستمتاع بمستوياتٍ غير مسبوقة من التجاوب وتجربة القيادة المريحة والمتميّزة.

ومع استطاعة ضخمة تبلغ 720 حصاناً وناتج طاقة يتجاوز حاجز 185 حصاناً/‏‏ليتر، بات هذا محرّك السيارة ثماني الأسطوانات (V8) الأقوى في تاريخ سيارات فيراري خارج إطار فئة السيارات الخاصة؛ ليرسي هذا المحرّك معايير جديدة كلياً ليس على صعيد المحرّكات المجهّزة بشاحن توربو فحسب، وإنما لمختلف أنواع المحرّكات أيضاً.

وتم استخدام محرك (V8) المزوّد بشاحن توربيني في طرازات أخرى تولّد مستويات مختلفة من الطاقة؛ وقد فاز هذا المحرك بجائزة «أفضل محرّك» في مسابقة «أفضل محرّك للعام» لثلاث سنوات متتالية (2016، و2017، و2018). كما فاز في عام 2018 بجائزة «أفضل محرّك في العقدَين الماضيين».

وتولّد السيارة قدرتها البالغة 720 حصاناً من دون أيّ تأخير في عمل التوربو الذي يستكمل الأداء الصوتي المذهل والمميز للسيارة. ويستكمل هذه الطاقة المتاحة بشكلٍ فوري مع أسلوب القيادة الممتاز والتجاوب عالي الكفاءة، وذلك بفضل الحلول المتطورة المعتمدة على العناصر الديناميكية للسيارة، والمستمدّة من تجارب قيادة فيراري.