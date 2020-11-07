اقتصادية دبي تمنح العربية للسيارات شهادة «الشركة الصديقة للمستهلك»

المصدر: دبي – البيان

حصلت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، على شهادة «الشركة الصديقة للمستهلك» عبر الحقيبة الكاملة لعملياتها، بما في ذلك خدمات المبيعات وخدمات ما بعد البيع، من اقتصادية دبي.

وتُمنح هذه الشهادة للشركات التي تتوافق مع أربع نقاط من المعايير الرئيسية، وهي استراتيجية العملاء التي تركز على تطوير الأهداف الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة للعملاء، والتواصل مع العملاء داخل الشركة، لمرحلتي ما قبل البيع وبعده، ورعاية العملاء التي تضمن حماية حقوق المستهلكين مع ضمان جودة الخدمة المقدمة إليهم، والتطوير المتعلق بالتقدم المستمر الذي يحرزه موظفو خدمة العملاء من أجل الحفاظ على ثقتهم وولائهم.



تميز



وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في شركة العربية للسيارات: «إن الحصول على شهادة«الشركة الصديقة للمستهلك» يمثل اعترافاً بتميزنا التشغيلي والتزامنا اليومي إزاء ضمان تقديم تجربة سلسة للمستهلك. ونستثمر في كل نقطة اتصال ضمن رحلة العميل، بدءاً من توفير الخدمات عالية الجودة وأفضل المنتجات، وصولاً إلى نهجنا المصمم خصيصاً للارتقاء بتجربة العملاء، وتعتبر هذه الجائزة نتيجة مباشرة لجهودنا المتناغمة على مدار العام».



منتجات



يشار إلى أن العربية للسيارات تسعى باستمرار لتحقيق التميز من خلال وضع العملاء في صميم كل عملياتها، كما تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات رضاهم عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات استثنائية. وإضافة إلى منحها شهادة «الشركة الصديقة للمستهلك»، حصلت الشركة أيضاً على جائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة، طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي من اقتصادية دبي، تقديراً لتقديمها تجربة متميزة لخدمة عملائها.