الحبتور تطلق «بنتلي بنتايجا» الرياضية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت «الحبتور للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «بنتلي» في الإمارات، الطراز الأفخم والأحدث والأقوى من السيارة الجديدة كلياً «بنتايجا»، التي حدّثتها شركة «بنتلي» بتصميم مختلف وجذاب من خلال شبك أمامي أكثر استقامة ومصابيح خلفية جديدة وتصميمات عجلات محدّثة.

وتأخذ سيارة بنتلي بنتايجا الرياضية متعددة الاستخدامات لمسات التصميم من طراز «بنتلي كونتيننتال جي تي كوبيه» و«فلاينج سبير سيدان»، وفي داخل مقصورة بنتلي بنتايجا الجديدة توجد شاشة عرض معلومات وترفيه جديدة مقاس 10.9 بوصات، وتصميم معدل للوحة القيادة، ونظام ترفيه معدل للمقاعد الخلفية.

كما توفر السيارة فائقة الفخامة الراحة الكاملة والرفاهية المطلقة بصالون مليء بالجلد بالإضافة إلى الكثير من الميزات التقنية، وتتوفر بنتلي بنتايجا الجديدة لعام 2021 بثلاث خيارات من المحركات القوية عالية الأداء، ومساحة شحن كافية.

عراقة

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم جديد مميز يوحي بعراقة شركة بنتلي، حيث قامت شركة بنتلي بتعديل الشبك الأمامي ليصبح أكثر استقامة وجمالاً، وتتوفر بنتلي بنتايجا الجديدة بأضوية ليد دائرية مميزة بتصميم الكريستال المميز الذي يوحي بفخامة سيارات بنتلي، ومن الخلف قامت شركة بنتلي بتعديل الأضوية الخلفية لتصبح أكثر جمالاً من السابق وأكثر أناقة.

وحافظت مقصورة بنتلي بنتايجا الجديدة المليئة بالجلود المريحة والزخارف الخشبية الطبيعية، واللمسات المعدنية اللامعة، على وفائها بعلامتها التجارية الفاخرة، حيث تتيح بنتلي للمشترين تخصيص كل شيء تقريباً، كما يمكن للمشترين اختيار الدلاء الأمامية والخلفية، أو المقاعد الأربعة، أو يمكنهم اختيار مقعد الصف الثاني بثلاثة مقاعد والصف الثالث المنبثق بمقعدين إلى المقاعد السابعة.

ولا تزال بنتايجا توفر مساحة كبيرة للركاب البالغين للتمدد، وتتوفر ألوان عدة مختلفة من التنجيد الجلدي، وكذلك ساعتان مختلفتان من طراز بريتلينغ اللامع من أم اللؤلؤ، ومبرد زجاجة لركاب المقاعد الخلفية، وإضاءة داخلية محيطة قابلة للتعديل، وحتى خزنة مع قفل بيومتري وقارئ بصمات الأصابع، وتعد منطقة الشحن في بنتايجا سخية، على الأقل في نسختين من الصفوف، حيث تتسع لتسع حقائب يد.

شاشة

وتتوفر سيارة بنتايجا الجديدة بجميع إصداراتها بشكل قياسي مع شاشة معلومات وترفيه قياس 10.9 بوصات مع نظام ملاحة مميز وتكامل «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو»، ويتكون نظام الترفيه من شاشتين مقاس 10.2 بوصات مثبتتين على مساند الرأس في المقاعد الأمامية، حيث يمكن لركاب المقاعد الخلفية تصفح الويب والتفاعل مع نظام المعلومات والترفيه في سيارة بنتلي بنتايجا أو تشغيل الأفلام.

مجموعة محركات

تقدم بنتلي مجموعة متنوعة من المحركات لسيارة بنتايجا، المحرك الأول محرك هجين مع شاحن توربيني سعة 3.0 لترات 6 اسطوانات يولّد قوة 443 حصاناً مدمجاً بمحرك كهربائي، المحرك الثاني محرك ثماني الاسطوانات يولّد قوة 542 حصاناً، والمحرك الثالث 12 اسطوانة يولّد قوة 626 حصاناً، وتستخدم جميع النسخ ناقل حركة أوتوماتيكياً مكوناً من 8 سرعات وبشكل قياسي بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

وجاءت تجربة قيادة هذه السيارة لتؤكد ما تتمتع به سيارات «بنتلي» من فخامة مطلقة وقوة في الأداء مع لمسات ممتعة في كل ركن من أركان السيارة، حيث تعطي قائدها إحساساً بأنه يقود في الفضاء، مع توفير أعلى درجات الأمان في الوقت ذاته.