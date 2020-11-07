«تويوتا جي آر سوبرا» الجديدة كلياً تصل الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت «الفطيم تويوتا» السيارة الجديدة كلياً «جي آر سوبرا 2021»، لتواصل هذه السيارة الاستثنائية الفوز بإعجاب محبيها من كافة أنحاء الإمارات.

وعندما عاد الجيل الخامس الجديد كلياً من هذا الطراز في العام الماضي، وهو على أتم الاستعداد ليغمر الطرقات بأجواء لا مثيل لها من الحماس والإثارة، كانت عودة تليق فقط بالمسيرة العريقة لتويوتا سوبرا.

وقد ارتقت السيارة الجديدة إلى مستوى توقعات العملاء، فيما قدم مهندسو ومصممو تويوتا سيارة تجسد مزايا القوة، والتشويق، ومتعة القيادة، فضلاً عن أداء مذهل تخفق له القلوب.

وجاء طراز هذا العام الذي تمت ترقيته ليعزز شهرتها المدهشة كسيارة جبارة مهيمنة على الطرقات. وسواء تمت قيادة جي آر سوبرا على الطريق السريع أو على مضمار السباق، فإن سوبرا 2021 متوفرة الآن في الإمارات للارتقاء بتكنولوجيا سيارات السباق إلى أعلى هذه الفئة وموقع الصدارة فيها.

وبما يرقى إلى مستوى التوقعات العالية للسائقين الأكثر تحمساً وإخلاصاً لهذا النوع من السيارات في العالم، يمكن للإصدار المجهز بمحرك سعة 2.0 لتر، التسارع من صفر إلى 100 كم/‏ ساعة في غضون 5.2 ثوان فقط، أما الإصدار المجهز بمحرك سعة 3.0 لترات، فيصل إلى سرعة 100 كيلومتر/‏ الساعة في غضون 4.1 ثوان فقط، فيما تبلغ السرعة القصوى المحدودة إلكترونياً 250 كم/‏ ساعة.