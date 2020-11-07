«بنز جي إل بي مرسيدس» في الأسواق

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «مشاريع قرقاش»، الوكيل المعتمد لمرسيدس بنز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن وصول سيارة مرسيدس-بنز GLB التي طال انتظارها إلى الإمارات.

حيث تم توفير سيارة GLB الجديدة في جميع معارض قرقاش المخصصة لسيارات مرسيدس-بنز في الإمارات، وهي تجمع ما بين التصميم الرائع الذي لا تشوبه شائبة والوظائف الذكية مع توفير أقصى قدر من الراحة لتصنيع سيارة رياضية صغيرة مُتعدّدة الأغراض (SUV) - فهي الرفيق المثالي لكل شخص في كل نشاط يقوم به في الحياة.

تتميز السيارة بأبعاد قوية ذات دعامات بارزة قصيرة وتصميم رائع مخصص للقيادة على الطرق الوعرة بالإضافة إلى نظام الدفع الكُلّي الاختياري «4 ماتك» والمصابيح الخاصة بالطرق الوعرة والتي تساعد على اكتشاف العوائق التي تعترض السيارة على سرعات منخفضة مرسيدس-بنز GLB هي سيارة رياضيّة مُتعدّدة الأغراض مثالية للحياة في الإمارات، وهي سيارة واسعة وصديقة للعائلة.