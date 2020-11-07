«غلادييتور» تصميم «جيب» الأصيل بتجربة قيادة جديدة وممتعة

المصدر: دبي - البيان

استحوذ الطراز الجديد من «جيب غلادييتور» الجديدة كلياً، التي أعلنت شركة المشروعات التجارية، الموزّع الحصري لسيارات جيب في الإمارات، وإحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، عن طرحها مؤخراً، على اهتمام عشاق هذا النوع من السيارات ذات المهام الصعبة، حيث حافظ الصانع الأمريكي على التصميم الأصيل لسيارات «جيب»، مع توفير تجربة قيادة جديدة وممتعة.

تصميم

وتعد «جيب غلادييتور» مركبة فريدة للمغامرات اليومية، تمثل عودة العلامة التجارية إلى قطاع الشاحنات الصغيرة، وتأتي بتصميمٌ عصري يمكن التعرّف عليه فوراً على أنّه من «جيب» بما في ذلك اللمسات الأصيلة مثل الشبك الأمامي وأقواس العجلات رباعية الزوايا.

وتأتي شاحنة بيك أب مع سرير تحميل من الفولاذ بطول 152 سنتيمتراً مع روابط مدمجة، وبطانات لمنطقة التحميل قابلة للرش، وفواصل، وغطاء للصندوق مناسب لخيارات الشحن المتعددة.

وتعتبر هي الشاحنة الوحيدة الأصيلة المفتوحة بالكامل ذات الدفع الرباعي مع سقف نسيجي عالي الجودة سهل الاستخدام، وسقفين صلبين، وزجاج أمامي قابل للخفض لمزيد من خيارات الاستخدام والحرية.

وتتمتع بقدرة لا مثيل لها مع أنظمة «كوماند-تراك»، و«روك-تراك للدفع الرباعي»، والجيل الثالث من محاور «دانا 44»، وخزائن «ترو-لوك» الكهربائية الأمامية والخلفية، وعمود التوازن الإلكتروني الخاصة بفئته، والعجلات الخاصة بالطرق الوعرة قياس 32 بوصة.

وتأتي السيارة بنظام تعليق معدّل من أجل تحسين القدرة على التحكّم بالسيارة على الطرق المعبّدة وضمان الراحة بدون المساومة على قدرات السيارة على الطرق الوعرة. كما تأتي بمجموعة متطوّرة من المحركات ذات كفاءة في استهلاك الوقود، بما في ذلك محرك بنتاستار سداسي الأسطوانات Pentastar V-6 سعة 3.6 لترات، والمتوافر في الأسواق خارج أوروبا.

تكنولوجيا

وتحوز السيارة على مزايا تكنولوجية متطوّرة تشمل كاميرا أمامية للقيادة على الطرق الوعرة لرؤية أفضل على المسارات الوعرة، وهي متوافرة للمرة الأولى في طراز من «جيب»، والجيل الرابع من نظام «يوكونيكت» مع آبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، وشاشة لمسية بقياسين يمكن الاختيار بينهما وهما 7.0 بوصات و8.4 بوصات مع إمكانية تكبير أو تصغير الصورة باللمس.

ويتوفر في السيارة مجموعة من مزايا الأمان والسلامة المتقدّمة، بما في ذلك نظام الكشف عن النقطة العمياء، ونظام الكشف عن المسار الخلفي، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التحكم المتكيّف بسرعة السيارة مع وظيفة التوقف، وكاميرا دعم معيارية خلفية لركن السيارة مع خطوط شبكية ديناميكية.

وتتمتع السيارة بمجموعة مختارة من أكثر من 150 من أكسسوارات وملحقات «جيب» الأصلية والمدعومة من «موبار» لتعزيز إمكانيات التخصيص لمركبة جلاديتور الجديدة. وأصبحت «جيب غلادييتور» متوافرة في صالات عرض «جيب» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالنسخ سبورت وأوفرلاند وروبيكون.