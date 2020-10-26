"كولارز آند كافز" تحقق نجاحاً منقطع النظير في خدمة "الخياط المتجول"

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت "كولارز آند كافز"، الشركة المتخصصة في تفصيل الملابس الرجالية حسب الطلب في دبي، زيادة في عدد الأشخاص الذين يختارون خدمة "الخياط المتجول" كخيار لتقديم الهدايا، حيث يعطي العملاء الأولوية لسلامة أحبائهم، في ظروف الجائحة والتزاماً منا بالتدابير الاحترازية لدولة الإمارات.

ونظراً إلى حظر التجمعات العائلية وحفلات الزفاف والمناسبات الأخرى، ورغم تطبيق إجراءات التباعد الجسدي، لا يزال الكثيرون من العملاء يتجنبون التسوق في الأماكن المزدحمة، الأمر الذي يدفعهم إلى الاستفادة من خدمة "الخياط المتجول" التي توفرها "كولارز آند كافز" للمنازل والمكاتب.

وتتيح هذه الخدمة الفريدة توفير الملابس المفصلة والمُصممة حسب الطلب بطريقة مثالية، وتسليمها إلى منازل العملاء. وبذلك، يمكنهم تجنب الدخول إلى الأماكن العامة المزدحمة، والتأكد من حصولهم على تجربة آمنة وفريدة من نوعها من منازلهم أو مكاتبهم.

وقال سمرات أمارناني، مدير "كولارز آند كافز": "نجحنا في تحقيق شهرة واسعة لقدرتنا على دمج عناصر الثقافة الحديثة مع جاذبية الأناقة الخالدة للوصول إلى قطع مصممة حسب الطلب، من خلال التعبير عن الجانب الإبداعي في عالم الأزياء، والتأكد من أن كل منتج نبدعه يجسد انعكاساً قوياً للمسات التفصيل اليدوي. إن أفضل هدية يمكن تقديمها في هذا الوقت هي ضمان الراحة والسلامة، من دون التنازل عن الجودة، وهذا ما تمتاز به خدمة "الخياط المتجول".

وتعد خدمة "الخياط المتجول" انعكاساً لالتزام "كولارز آند كافز" بالتميز في التصميم، وتتطلع من خلالها إلى تزويد كل عميل بأعلى جودة ممكنة، وأفضل الملابس المناسبة التي يمكن توفيرها عن طريق التفصيل والتصميم المتخصصين، مع ضمان الحصول عليها بأسعار معقولة وبأكثر الطرق أماناً.