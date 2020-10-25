«مازدا 6 تيربو».. جديدة كلياً بتحديثات كثيرة ومميزة

المصدر: دبي - البيان

استحوذت «مازدا 6 تيربو» السيارة الجديدة التي أطلقتها مجموعة «كلداري» في دبي على اهتمام عشاق السيارات؛ نظراً لما حظيت به من تحديثات جديدة ميّزتها عن منافساتها من نفس الفئة، حيث لم تكن تلك التحديثات بسيطة كما توقع الكثير، فقد شملت التصميم الخارجي والداخلي وكذلك المحرك.

فمن الخارج، حصلت «مازدا 6 تيربو» على شبك أمامي بتصميم جديد مميز للغاية، ومصابيح أمامية LED أكثر عصرية، إضافة إلى صدام أمامي جديد، وتصميم جديد للجنوط. أما من الخلف فقد تم تحديث تصميم المصابيح الخلفية، وتغيير تصميم قطعة الكروم التي تتوسط الخلفية، إضافة إلى حصولها على صدام جديد مطلي بالكامل بلون السيارة بدلاً التصميم السابق بقطعة البلاستيك السوداء السفلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين قوة ومتانة قاعدة العجلات والتي جعلت السيارة أكثر هدوءاً وعزلاً وخفضت من الاهتزازات.

أما من الداخل، فقد حصلت السيارة على تحديثات كبيرة في الكونسول الوسطي، حيث أصبحت أكثر بساطة وفخامة من السابق، فقد تم إعادة تصميم فتحات التكييف، ووحدة التحكم بالتكييف، مع تأكيد الخطوط الأفقية التي تعطي إيحاءً بسعة وعرض المساحة الداخلية، بالإضافة إلى تحديث عدادات السرعة. وتتوفر «مازدا 6 تيربو» بشاشة بقياس 8 إنشات تحمل أحدث نسخة من نظام «مازدا» الترفيهي. أما عن الفئة القياسية فتأتي بشاشة بقياس 7 إنشات، بالإضافة إلى حصولها على نظام head-up display لعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي.

وبينما يقع التعديل الأكبر تحت غطاء المحرك، حيث حصلت «مازدا 6 تيربو» على محرك جديد 4 سلندر تيربو Skyactiv-G بسعة 2.5 لتر بقوة 250 حصاناً و420 نيوتن متر من عزم الدوران، نفس محرك CX-9 مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. بينما تمتلك الفئة القياسية محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر Skyactiv-G، ولكن تم إضافة خاصية تعطيل السلندرات بحيث يتحول المحرك إلى 2 سلندر بشكل تلقائي لتوفير استهلاك الوقود، بينما ستتوفر بناقل حركة يدوي اختياري من 6 سرعات.