«كايين كوبيه» أحدث سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات من «بورشه»

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «بورشه» الطراز الجديد والأحدث من سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات «كايين كوبيه» والتي يراها عشاق السيارات واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي في فئتها.

وتعتبر بورشه كايين أول سيارة تصنعها الشركة الألمانية من فئة مركبات SUV المرتفعة عن الأرض، وقد أطلقت الشركة الجيل الأول منها عام 2002، وأطلقت الجيل الثاني عام 2010، لكن الجيل الثالث فقط الذي ظهر للمرة الأولى كموديل 2019، كان الجيل الوحيد الذي حصل على نسخة كوبيه.

ويطلق اسم كوبيه عادة على السيارات ذات البابين، إلا أن كايين كوبيه جاءت بأربعة أبواب، حيث تستخدم بعض شركات السيارات اسم كوبيه للإشارة إلى ذلك التصميم الانسيابي الأنيق الذي يميز هذه الفئة من السيارات، وهو ما حصلت عليه هذه النسخة من كايين بكل تأكيد>

وربما لا يبدو الفرق كبيراً بين بورش كايين ونسخة الكوبيه منها، لكن نظرة عن قرب تظهر الفروقات في تصميم السقف من الخلف، والذي جاء منحدراً ومنحنياً أكثر كلمسة رياضية تميز نسخة الكوبيه، هذا بالإضافة إلى الجناح الخلفي المتحرك والذي يستخدم للمرة الأولى في هذه الفئة من السيارات، كما حصلت سيارة بورش كايين كوبيه 2020 على سقف بانورامي ضخم يتوفر كميزة قياسية، وتبلغ مساحته مترين و14 سم مربعاً، ومن جهة أخرى تم تخفيض ارتفاع السيارة وزاد عرضها قليلاً مما منحها وقفة رياضية.

وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 3 لترات يولّد قوة 335 حصاناً و450 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 6 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى 243 كم/س.

كما تعتمد على محرك V8 سعة 4 لترات مع توين تيربو يولد قوة 541 حصاناً و768 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى 286 كم/س. ويتصل كلا المحركين بقير أوتوماتيكي من نوع تيبترونيك اس من ثماني سرعات.

وبالنسبة للتصميم الداخلي لم يختلف كثيراً عن بورش كايين العادية، فهنالك الشاشة اللمسية نفسها وأزرار التحكم اللمسية أيضاً في الكونسول الوسطي، ولكن ركاب المقاعد الخلفية حصلوا على المزيد من المساحة وبخاصة من الأعلى، حيث خفضت بورش من ارتفاع المقاعد الخلفية بمقدار 3 سم لتوفير اتساع جيد يناسب الركاب طوال القامة.