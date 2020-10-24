«جينيسيس» تفوز بجائزة التصميم الرياضي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جينيسيس» أن علامتها التجارية فازت بجائزة التصميم في الأناقة الرياضية التي يمنحها معهد إدارة التصميم في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. مُنحت هذه الجائزة تقديراً لجهود «جينيسيس» المستمرة لتقديم صورة مميزة للعلامة التجارية من خلال فلسفة هوية التصميم التي تقوم على «الأناقة الرياضية» واستراتيجية الخطين.

وقال سانج يوب لي، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في «جينيسيس»: حريصون على تصميم أكثر من مجرد سيارات، حتى تمثل امتداداً لحياة عملائنا باعتبارها علامة تجارية فاخرة في مجال التنقل.