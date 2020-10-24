الموضع تجمع «إنفينيتي» و«أمريكان راج سي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفينيتي» من العربية للسيارات، عن التوصل إلى اتفاقية تعاون حصرية مع شركة «أمريكان راج سي»، حيث تقدم العلامتان التجاريتان فرصة للمستهلكين لتجربة الأفضل في عالم الأزياء والأرقى في قطاع السيارات الفخمة، لاختيار أرقى الملابس المناسبة للجلوس خلف عجلة القيادة في سيارة تتناسب مع نمط حياة السائق.

وتوفر «أمريكان راج سي» تشكيلة واسعة من المنتجات، مثل الحقائب والعطور والمجوهرات والملابس، ما يجعل منها استمراراً لتجربة القيادة العصرية التي توفرها إنفينيتي. ويضمن الطراز «QX50» رحلة فاخرة، حيث تأتي هذه السيارة مجهزة بأحدث التقنيات، وسيتم عرضها في متجر «أمريكان راج سي» في دبي مول، خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.