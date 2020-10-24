10 % نمواً متوقعاً لمبيعات السيارات في الربع الأخير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

توقع عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، نمواً في مبيعات السيارات بنسبة 10% خلال الربع الأخير من العام الجاري، لا سيما مع عزم الشركة طرح حزم وميزات جديدة تشكل قيمة مضافة لضمان تحقيق هدف المبيعات بحلول نهاية العام على الرغم من ظروف السوق الاستثنائية بسبب الجائحة.

العمليات التجارية

وأضاف تانسل لـ «البيان الاقتصادي»: «منذ استئناف العمليات التجارية بشكل تدريجي في دولة الإمارات، تشهد الأنشطة داخل سوق السيارات تعافياً تدريجياً، وبالفعل بدأنا في تسجيل تحسن ملحوظ في مبيعاتنا. ونحن متفائلون في نتائج الربع الأخير من العام».

وذكر أن سوق السيارات شهد خلال فترة الجائحة اتجاهات مختلفة، كان أبرزها زيادة الطلب على السيارات المستعملة المعتمدة كخيار مناسب من حيث التكلفة والمصداقية العالية، ولكن مع ذلك لا يزال سوق السيارات الجديدة ينافس بقوة، خاصة في ظل تقديم العروض التنافسية والصفقات المربحة التي يقدمها وكلاء السيارات لجذب المزيد من العملاء المحتملين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة للسيارات الجديدة لدينا بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي.

حصة سوقية

وأوضح عرفان أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت الحصة السوقية للمسعود للسيارات في أبوظبي بنسبة 62%، فيما تسعى الشركة إلى المحافظة على هذا النمو الكبير من خلال تعزيز حضورها ضمن السوق المحلي وتوسيع قاعدة عملائها، مشيراً إلى أن «المسعود للسيارات» تحرص بشكل دائم على البحث عن فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حصتها السوقية ضمن قطاع السيارات المحلي والإقليمي، لا سيما وأن علاماتنا التجارية المتمثلة بـ «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو»، تمتلك العديد من المميزات والابتكارات لتلبية متطلبات العملاء بمختلف فئاتهم.

وأكد أن مجموعة المسعود تعمل بشكل مستمر على استكشاف سبل جديدة ومتطورة لتعزيز أعمالها في مجال المركبات التجارية، والدراجات النارية الرياضية، وخدمات إصلاح وصيانة السيارات، بالإضافة إلى الإطارات وملحقات السيارات، مشيراً إلى أن الشركة توصلت إلى حلول مبتكرة تساعدها في تعزيز خدمة عملائها على الرغم من التحديات والعقبات التي فرضتها الجائحة، حيث أطلقت خدمة استلام وتوصيل المركبات لتمكين عملائنا من فحص سياراتهم وإجراء صيانتها الدورية دون الحاجة لمغادرة منازلهم، بينما فيما يخص دعم عمليات المبيعات، قدمنا تجربة صالة عرض افتراضية تفاعلية كاملة، يعقد من خلالها موظفو المبيعات لدينا اجتماعات باستخدام تقنية الفيديو، ويقدمون عرضاً افتراضياً لأحدث طرازات السيارات لدى الشركة وغيرها من المنتجات.

حزم محفزات

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، أن حزم المحفزات الاقتصادية والتدابير الاحترازية التي أطلقتها الدولة ساهمت في دعم العديد من الصناعات والقطاعات الحيوية بما في ذلك قطاع السيارات. وفي ظل الحاجة إلى وقت أطول للتعافي من تداعيات الجائحة يتطلع رواد قطاع السيارات في الدولة إلى الدعم الحكومي المستمر، مدفوعاً بعدد من المبادرات والخطط النوعية التي تسهم بانتعاش الأسواق بشكل قوي.

وأكد عرفان تانسل أن الشركة تعمل على إطلاق سلسلة من الحملات الترويجية الفعّالة التي تعزز نقاط التواصل مع العملاء الجدد، وإجراء دراسات شاملة وتحليلات مُعمَّقة لتوجهات السوق واحتياجات العملاء، إضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في صالات العرض ومراكز الخدمة من أجل تعزيز بروتوكولات السلامة والصحة.