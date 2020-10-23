«آر إس كيو 8» طراز فائق القوة من «أودي»

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «أودي» الطراز الجديد فائق القوة «Audi RS Q8» والتي باتت تتربع على قمة سيارات أودي من فئة «Q». تبلغ استطاعة السيارة الرياضية الكوبيه كبيرة الحجم متعددة الاستعمالات 600 حصان، مع عزم أقصى 800 نيوتن، وتسارع من السكون إلى سرعة 100كم/الساعة في 3٫8 ثوانٍ فقط.

وقال كارسنن بندر، المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط: تجمع السيارة الجديدة بين المواصفات الفريدة للسيارات الرياضية عالية الأداء ومرونة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، وهذا تماماً ما يجعلها تلقى إقبالاً واسعاً بين العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

ويوفر محرك V8 ثماني الأسطوانات سعة 4 ليترات في السيارة الجديدة أداءً مذهلاً بفضل استطاعته التي تصل إلى 600 حصان وعزم الدوران الذي يبلغ 800 نيوتن متر وسرعة دورانه التي تتراوح من 2200 إلى 4500 دورة في الدقيقة. ويعمل المحرك المزود بشاحن توربيني بالحقن المباشر وينطلق بسيارة «Audi Sport» الكوبيه متعددة الاستعمالات من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثوانٍ، وإلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 13.7 ثانية. يتم التحكم بالسرعة القصوى التي تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة إلكترونياً، ولكن مع المجموعة الديناميكية الاختيارية يمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 305 كيلومترات في الساعة.

ويعطي تسلسل الاشتعال صوتاً رياضياً متميزاً للمحرك TFSI. وتأتي السيارة مجهزة بنظام العادم المزدوج القياسي في طرز RS، والذي يتميز بأنابيب بيضاوية متميزة على كلا الجانبين. ويمكن للسائق أن يتحكم بصوت المحرك عبر نظام Audi drive select لاختيار نمط القيادة، فيما يعطي نظام العادم الرياضي الأساسي RS، الذي تتزين فيه أنابيب العادم بحواف سوداء اللون، صوتاً رياضياً متميزاً للمحرك.

كما يتيح نظام «Audi drive select» لاختيار نمط القيادة التحكم الدقيق في خواص المحرك، وناقل الحركة، ونظام تعزيز التوجيه، ونظام التعليق الهوائي، ونظام التوجيه بالعجلات الأربع. وتشمل أنماط القيادة القياسية الثمانية نمطي RS1 وRS2 الخاصين بطراز RS واللذين يمكن إعدادهما بما يناسب متطلبات السائق، كما يمكن تشغيل أيٍ منهما مباشرةً بالضغط على زر «RS-MODE» في عجلة القيادة.

ويجمع محرك V8 المزود بشاحن توربيني مزدوج في سيارة RS Q8 الجديدة بين الأداء الفائق والكفاءة العالية، ويعتمد نظامه الهجين الخفيف (MHEV) على نظام كهربائي يعمل بجهد 48 فولط. إذا رفع السائق قدمه عن دواسة الوقود أثناء القيادة بسرعة تتراوح من 55 إلى 160 كيلومتراً في الساعة فإن نظام التحكم بالقيادة يختار إحدى الوضعيتين المتاحتين اعتماداً على ظروف القيادة وإعدادات نظام أودي الديناميكي لاختيار أسلوب القيادة: تتابع سيارة RS Q8 الجديدة سيرها مدة 40 ثانية مع إيقاف تشغيل المحرك. ويتيح النظام الهجين الخفيف تشغيل أو إيقاف السيارة عند سرعة تبلغ 22 كيلومتراً في الساعة. وتساعد المكونات الداخلية للنظام الهجين الخفيف على تعزيز مستويات راحة الركاب كما تساهم في تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 0.8 ليتر لكل 100 كيلومتر.

ويضمن نظام التعليق الرياضي الهوائي المتكيف الذي يأتي كتجهيز أساسي بالتعاون مع نظام امتصاص الصدمات أداءً مثالياً لسيارة RS Q8 سواءً على الطرق العادية أو في حلبة السباق أو على الطرق الوعرة. ويتيح ضبط ممتص الصدمات الخاص بطراز RS الاختيار بين وضع القيادة المريحة والوضع الرياضي الفائق.

ويمكن للسيارة الجديدة متابعة طريقها بهدوء وثقة حتى عندما ينتهي الطريق الممهد بفضل خلوصها الأرضي المتغير، وهيكلها ذي الأبعاد المثالية، ونظام quattro للدفع الرباعي المستمر، ونظام التحكم بهبوط المنحدرات. وبفضل التصميم المتميز ثماني الأضلاع لشبك RS أحادي الإطار والذي يأتي بلون رمادي منهاتن الأساسي وشبك RS الأسود اللامع على شكل قرص العسل، تعطي سيارة Audi RS Q8 الرياضية الجديدة انطباعاً قوياً بالثقة. ويضاف إلى الشبك فتحات الهواء الصلبة باللون الأسود اللامع والشفرة المصنوعة من الألمنيوم غير اللامع ما يبرز الطابع الرياضي لسيارة Audi Sport الكوبيه متعددة الاستخدامات.

وتدعم السيارة السائق في العديد من المواقف. وتشمل المجموعة التي تضم أكثر من 30 نظاماً مساعداً تقنيات مبتكرة ونظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام تعزيز الكفاءة، والتحذير عند تغيير المسار، وتحذير الكبح والكاميرات التي تدور بزاوية 360 درجة.