تعيينات رفيعة في «فيات كرايسلر» الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

في إطار مواصلة توسيع عملياتها في المنطقة، أعلنت مجموعة «فيات كرايسلر للسيارات» عن تعيينات رفيعة المستوى على علاماتها الأمريكية. فقد تمّ تعيين مارسيل كروتزفيلد مديراً لعلامة جيب التجارية التي تشهد نمواً سريعاً في المنطقة، بينما تمّ تعيين سام قباني رئيساً على علامة الأداء دودج وعلامة كرايسلر ذات التركيز الأساسي على الأسرة في المنطقة.

تأتي هذه التعيينات عقب الإعلان عن تعيين ماركوس ليثي مديراً إدارياً لعمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط كجزء من مساعي الشركة إلى بناء فريق قيادي جديد مكلّف بمواصلة مسيرة نجاح مجموعة من أبرز علامات الشركة التي تشمل أبارث، وألفا روميو، وكرايسلر، ودودج وفيات، وجيب، ورام، وموبار في المنطقة.

ورحب ليثي بالتعيينات الجديدة، وقال: تواصل العلامات التجارية التابعة لمجموعتنا مسيرتها الناجحة في المنطقة لاسيما وأنّ محفظتنا تتوسّع وتتنوّع بشكل مستمر وخيارات البيع تزداد. وذلك يحتّم علينا بناء فريق القيادة المناسب لتوجيه التوسّع وإدارته بالشكل الصائب مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة. يتمتع مارسيل وسام بسجل حافل بالإنجازات عبر علامات تجارية متعددة الجنسيات ورائدة في المنطقة، ونحن متحمسون لانضمامهما إلينا.

وبصفته مدير علامة جيب في مجموعة فيات كرايسلر للسيارات الشرق الأوسط، يحمل مارسيل كروتزفيلد إلى منصبه الجديد عقداً من الخبرة في شركات السيارات العريقة والراقية مثل مرسيدس بنز، وأودي، وجاغوار، ولاند روفر، عبر العديد من الأدوار متعددة المسؤوليات بما في ذلك المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال. كروتزفيلد حائز شهادة ماجستير إدارة أعمال من كلية كولومبيا للأعمال وكلية لندن للأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال من جامعة بريمن للعلوم التطبيقية.

وينضم سام قباني إلى منصبه كرئيس لعلامتي دودج وكرايسلر وفي جعبته أكثر من 15 سنة من الخبرة في وضع تصور لاستراتيجيات الشركات وتنفيذها عبر أسواق عالمية، وكان آخرها منصب مدير عام للمبيعات والتسويق في شركة نيسان الخليج (المنطقة الحرّة) في دبي. قباني حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وريادة الأعمال من كلية إدارة الأعمال في جامعة سنترال فلوريدا.