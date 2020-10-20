العربية للسيارات تتيح فرصة شراء "رينو كوليوس" مقابل 39 درهماً يومياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إضافة طراز "رينو كوليوس 2021" إلى عروضها المستمرة الجذابة التي أعلنت عنها لموسم العودة إلى المدرسة.

وتعتبر "رينو كوليوس 2021" المتاحة بسعر 39 درهماً فقط في اليوم، سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وتمتاز بتصميمها المتطور وخصائصها المتقدمة، إلى جانب أحدث الإضافات التي تجعل منها سيارة آمنة وقادرة على توفير أعلى مستويات الأداء، كما أن النسخة المحدثة لهذا الطراز تأتي مع مقاعد التدليك والذاكرة.

وتشتمل هذه الحملة التي بدأت في سبتمبر، على درجات مختلفة من "رينو سيمبول" ابتداءً من 19 درهماً يومياً، مع خدمة الصيانة الإضافية لثلاث سنوات مجانية، بالإضافة إلى ضمان خمس سنوات أو مليون كيلومتر، وتأتي "سيمبول" بناءً على الطراز المختار مع ميزات مثيرة مثل نظام الوسائط المتعددة من نوع Media Nav 2.0، وكاميرا مدمجة للرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار للمساعدة على صف السيارة، وخاصية التحكم بنافذة السائق بلمسة واحدة، ما يساعد على تعزيز تجربة قيادة ممتعة.

وإضافة إلى ذلك، يمكن شراء سيارة "رينو داستر" التي استحوذت على شهرة واسعة مقابل 26 درهماً فقط في اليوم. ويوفر الإصدار الأحدث على مسند للذراع في الأمام، وقنوات تهوية خلفية لضمان القيادة المريحة للسائق والأجواء المثالية للركاب.

وبموجب العرض، تأتي "رينو داستر" معززة بمزايا إضافية، بما في ذلك التأمين المجاني لمدة عام واحد والضمان لمدة خمس سنوات أو مليون كيلومتر.

ولا تقتصر القائمة على ذلك، بل يتم عرض سيارة السيدان "رينو ميجان" بسعة 2.0 لتر بسعر 63,000 درهم فقط، مقابل 945 درهم شهرياً.