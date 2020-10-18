«إم جي زد إس تي» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «إم جي موتور» في الإمارات الطراز الجديد «زد إس تي» بالمحرّك ذي شاحن التوربيني والذي يشكّل محور عملية الإطلاق للجيل الأحدث من مركبة الكروس أوفر «ZS». تأتي السيارة الجديدة مزوَّدة بمحرّك سعة 1.3 لتر بشاحن توربيني قوّة 160 حصاناً يولّد عزماً أقصى قدره 230 نيوتن-متر ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات. وتحسِّن كثيراً الوحدة الجديدة أداء مركبة MG ZS المحدَّثة. ويتيح المحرّك سعة 1.3 لتر بالشاحن التوربيني تسارعاً من نقطة الثبات التام إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 9.8 ثوان مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 185 كلم/س. وهو يكمّل المحرّك الفعّال باستهلاك الوقود سعة 1.5 ليتر والذي يتمتّع بكفاءة مقدارها 6.2 لترات لكل 100 كيلومتر.

وتستفيد الطرازات الجديدة من تعزيزات بارزة للتصميم من الخارج والداخل على حد سواء، وذلك توافقاً مع لغة MG التصميمية العصرية. وتتميّز جميع طرازات ZS بشبك أمامي سداسي جديد ومجموعات أضواء أمامية وخلفية من نوع LED أعيد تصميمها، بينما ينعكس المظهر الرياضي عبر اللمسة السوداء على الشبك والأضواء الأمامية وإطار مصابيح الضباب، ومرايا الرؤية الخلفية، والعتبات الجانبية والعجلات.

ومن أبرز عناصر جذب المبيعات الخاصة بمركبة MG هي توفر الخصائص التي تتواجد عادة في السيارات الأرقى، ولكن دون تكلفة إضافية. ولا تختلف MG ZS الجديدة عن هذا، حيث تأتي كل الطرازات مزوَّدة قياسياً بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات سبيكية قياس 17 بوصة، وشاشة لمس HD قياس 10.1 بوصة مع تقنيتي CarPlay وAndroid Auto، وميّزة التحكّم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميّزة الدخول من دون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل يعمل بالضغط عليه.

وترتقي MG ZST بهذه القيمة العالية للمال إلى مستوى أعلى، حيث تضيف لوحة عدّادات افتراضية متطوّرة للسائق، وكاميرا ركن محيطية بنطاق 360 درجة تلغي جميع النقاط العمياء، وأكياس هواء ستائرية لمزيد من السلامة، ومجموعة Trophy التي تعزّز الخصائص الرياضية للطراز الجديد. وإلى جانب MG ZST، تتوفر أيضاً فئتان من التجهيزات كلاهما للطراز بمحرّك 1.5 لتر وهما LUX وSTD.

كما أعيد تحديث المقصورة الداخلية أيضاً، وبالأخص تصميم لوحة العدّادات الجديدة مع استخدام زائد للمواد ناعمة الملمس، بينما يكتمل التصميم ثنائي الألوان بالتطريز الأحمر والكسوة الداخلية بمظهر ألياف الكربون. كما تتوفر فتحة سقف بانورامية كبيرة في طراز ZST LUX، مما يجعل تجربة القيادة أكثر بهجة للركّاب. وكمركبة كروس أوفر، تبقى العملانية عنصراً رئيسياً مطلوباً وضمن هذا الإطار، تبرز المساحة الزائدة لصندوق الأمتعة مع خيارات الترتيب المرنة.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لشركة «إم جي موتور الشرق الأوسط»: يُعتبَر MG ZST طرازاً مثالياً لعملائنا الشباب الذين يبحثون عن مركبة مجهَّزة بشكل استثنائي تتمتّع أيضاً بأداء قوي مع مظهر عصري جميل، ولكن دون تكلفة عالية. وعبر ضمان المصنع الذي نوفره والأفضل من نوعه في المنطقة والذي يمتدّ لست سنوات أو مسافة 200,000 كيلومتر، فأن عملاءنا يعون جيداً أن بإمكانهم إنفاق أموالهم التي يكسبونها بعرق جبينهم مع التمتّع بالثقة الكاملة.

وتتوفر MG ZS الجديدة الآن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. يأتي هذا خلال أوقات مثيرة جداً للعلامة التجارية في المنطقة، حيث شهدت نمواً كبيراً بمبيعاتها على مدى السنوات القليلة الماضية. واليوم، تنشط MG في تسع دول بالشرق الأوسط مع مجموعتها الحالية من الطرازات بما فيها MG HS الجديدة كلّياً والحائزة على لقب «سيارة العام في الشرق الأوسط»، وMG5 الجديدة الحائزة على لقب «أفضل سيدان شبه مدمَجة».