«مازدا CX-9».. رياضية متعددة الأغراض بتقنيات جديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «كلداري للسيارات» في دبي الطراز الجديد والأفخم من سيارتها «CX-9»، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، والتي جاءت بتغييرات كبيرة على التصميم الخارجي والأداء والتقنيات الجديدة وأنظمة مساعدة السائق. وبنيت السيارة بهندسة جديدة تسمى «SKYACTIVE» والتي تضيف العديد من المزايا مثل نظام التعليق الرياضي.

يأتي الطراز الجديد والأحدث من السيارة مزوداً بشكل قياسي بشاشة لمسية قياس 10.25 بوصات، والتي توفر لقائد السيارة العديد من الوظائف والمزايا بفضل نظام «ملتيميديا» الجديد مثل دمج الهواتف الذكية و«Wifi Hotspot».

وتعتمد السيارة الجديدة على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل منظم السرعة المتوائم، ومساعد القيادة في المدن، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومحذري الزاوية الميتة والمرور المتقاطع، وكاميرا الرجوع للخلف، والمقعد الأمامي مع وظيفة التدفئة وقابلية التعديل والضبط، ومكيف هواء ثلاثي المناطق، والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة.

وعلى صعيد الدفع تعتمد مازدا CX-9 الجديدة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 2.5 لتر وبقوة 250 حصاناً، تتضافر جهوده مع ناقل حركة سداسي التعشيقات.

ويبلغ طول السيارة الجديدة 4.40 أمتار، وطول قاعدة العجلات 2.665 متر، وعرضها 1.795 متر، وتعتمد على محركات «سكاي أكتيف» ونظام دفع أمامي للعجلات.

وحصلت الشركة على اختيار السلامة من الوكالة الأمريكية لتأمين السلامة على الطرق السريعة IIHS، كما حققت تقييمات عالية في جميع اختبارات التصادم الستة التي أجرتها الوكالة الأمريكية.

وزودت السيارة بنظام رصد البقعة العمياء وتنبيه المرور الخلفي وكذلك التنبيه قبل الاصطدام اﻷمامي ومكابح الطوارئ الآلية وحساس ركن خلفي ونظام للرؤية الليلية وتثبيت المسار ونظام ملاحة.

وداخل المقصورة زودت السيارة بنظام تكييف خاص بكل صف من المقاعد، وبلوتوث ومدخلين USB وشاشة لمس قياس 7 بوصات لنظام الترفيه المعلوماتي ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، ونظام راديو قمر صناعي وشاشة أكبر بقياس 8 بوصات اختياري، ونظام صوتي Bose 12 سماعة وشاشة علوية.

كما زودت «CX-9» بمحرك اقتصادي في استهلاك الوقود سعته 2500 سي سي بقوة 250 حصاناً يتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ ساعة خلال 7 ثوانٍ.