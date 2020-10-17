813 مليوناً أرباح «فولفو» التشغيلية

المصدر: استكهولم - د ب أ

أعلنت شركة فولفو للشاحنات تسجيل أرباح تشغيلية وصلت إلى 7.22 مليارات كرونر (813 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من العام الجاري فاقت توقعات الخبراء، في ظل اتخاذ إجراءات لخفض النفقات والاستفادة من تعافي حركة النقل البري في الولايات المتحدة وأوروبا في مرحلة ما بعد الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا. ولكن صافي أرباح الشركة تراجع خلال الربع الثالث بنسبة 16% إلى 76.9 مليار كرونر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارتن لوندشتيت: «في نهاية الربع السنوي، عادت أنشطة النقل تقريباً إلى مستواها نفسه قبل عام في معظم الأسواق، مما أدى إلى تحسن الثقة لدى عملائنا». وارتفعت نسبة الطلبيات في أسواق أمريكا الشمالية بنسبة سنوية تبلغ 151%، في حين بلغت نسبة الزيادة في حجم الطلبيات بالأسواق الأوروبية 34%. وتبيع مجموعة فولفو أيضاً الحافلات ومعدات البناء، كما تضم فرع «فولفو بينتا» المتخصص في صناعة المحركات. وبحلول نهاية سبتمبر الماضي، وصل عدد العاملين بالشركة إلى قرابة 96200 موظفاً. وكانت شركة دايملر إيه جيه الألمانية قد أعلنت أمس تسجيل أرباح تشغيلية مبدئية تفوق تقديرات المحللين في ظل انتعاش المبيعات وخفض النفقات.