إعلان الفائزين في مسابقة «المصمّم الصغير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «رولز-رويس» عن أسماء الفائزين في مسابقة «المصمم الصغير»، حيث تم اختيار الفائزين في 4 فئات، وحازت مشاركات أخرى على إشادة عالية من لجنة التحكيم. واختار فريق التصميم في رولز-رويس الفائزين من بين أكثر من 5000 مشاركة تم إرسالها عبر الإنترنت من قبل أطفال موهوبين في أكثر من 80 بلداً، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين قريباً.

وكشفت المشاركات الواسعة عن تفكير عميق وجهد حثيث وقدرة كبيرة على التعبير عن الأفكار وإدخال تفاصيل كثيرة مميّزة.صُمِّمت المسابقة لتوفير متنفّس إبداعي للأطفال من عمر 16 عاماً وما دون في ظل قيود الحجر المنزلي المفروضة جرّاء انتشار (كوفيد 19)، وقد اجتذبت أكثر من 5000 مشاركة من أكثر من 80 بلداً.