«إنفينيتي» تتيح قيادة سيارة الأحلام مع «استأجر وانطلق»

المصدر: دبي – البيان

تعمل العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية على تقديم خدمة تأجير جديدة لعملائها من خلال حملة مبتكرة تحت شعار «استأجر وانطلق»، حيث تعرض على عملائها خياراً بسيطاً وفعالاً من حيث التكلفة، يتيح لهم قيادة سيارات فاخرة بشروط دفع سهلة من دون الحاجة إلى تحمل إجراءات التمويل مع البنوك وبفضل الخدمة ذاتها لا يتحمل العميل المسؤوليات التي تترتب على توقيع عقد الشراء، ما يعني تخفيف الأعباء الناجمة عن الالتزام الطويل ولن تترتب عليه الدفعة المقدمة المعتادة وبدلاً منها يدفع مبلغاً للضمان يكون قابلاً للاسترداد عند انتهاء مدة عقد الإيجار.

ولن يشعر السائقون أيضاً بأي قلق بشأن إعادة البيع، حيث يمكنهم تبديل سياراتهم كل بضع سنوات لقيادة أحدث الطرز حال إعادة السيارات إلى إنفينيتي. وتوفر الحملة للعملاء الفرص لقيادة سيارات جديدة بسهولة تامة. وتشتمل الحزمة على الخدمات من دون أي تكاليف إضافية، والراحة من رسوم التسجيل التي تتحملها إنفينيتي إضافة إلى تغطية تأمينية شاملة. وإذا كنت تتطلع إلى قيادة أفضل سيارات «الكروس أوفر» المتميزة، مثل QX50 أو QX60 أو سيارة ذات دفع رباعي مثل QX80، أو سيارة سيدان مثل Q50، فإن حملة إنفينيتي الجديدة تتيح لك الفرصة المثالية لقيادة السيارة التي تحلم بها، والتخلص من جميع المتاعب، ومن دون الحاجة إلى الالتزام بعقود شراء طويلة الأجل.