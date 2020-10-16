1.1 % ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا في سبتمبر

المصدر: برلين - رويترز

أظهرت بيانات للقطاع أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في سبتمبر، وهي أول زيادة في العام الجاري، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس «كورونا».

وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر 1.1 % على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

لكن أكبر خمسة أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات.

وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1 % و8.1 % في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1 %.

وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر، إذ انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9 % وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7 %.

وفي أول تسعة أشهر من العام، تراجعت المبيعات 29.3 %، إذ أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا» معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا.