مهرجان دبي للتسوق يقدم فرصاً للفوز بسيارة رياضية مصنوعة محلياً

المصدر: دبي- البيان

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين، لزواره الكثير من فرص الفوز بسيارات الدفع الرباعي، والسيدان الفاخرة، بإضافة إلى فرصة امتلاك سيارة رياضية فريدة من نوعها مصنوعة في الإمارات.

وتشهد دورة هذا العام، والتي تقام بين 17 ديسمبر 2020 وحتى 30 يناير 2021، زخماً كبيراً، حيث تقدم شركة «دبليو موتورز» للسيارات الرياضية المتميزة، والتي تتخذ من دبي مقراً، سيارة «فينير» الرياضية لأحد الفائزين.

ويمكن لمن يقومون بشراء نموذج مصغر للسيارة «فينير» بقيمة 1500 درهم، الفوز بسيارة حقيقية قيمتها 6 ملايين درهم. ويحصل كل مُشترٍ على قسيمة إضافية للسحب، وسيتم توزيع 3500 قسيمة فقط، وسيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصاً لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة عالميا والتي تم تصنيعها بالكامل بدبي.

وسيشهد المهرجان عودة سحوبات إنفينيتي الكبرى. ويمكن شراء تذاكر السحب وسعرها 200 درهم في عدد من محطات «إينوك» و«إيبكو» ومتاجر «زووم» ومحطات مترو دبي، كما يمكن لمن ينفقون 200 درهم في وجهات مثل سوق الذهب والقرية العالمية ومراكز التسوق المشاركة دخول سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60 و200 ألف درهم. وسيتم منح 45 سيارة إنفينيتي QX60 خلال المهرجان من خلال سحوبات يومية بالقرية العالمية. وسيفوز أحد سعداء الحظ بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير .