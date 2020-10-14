المركز الميكانيكي للخليج العربي يطلق «بي إم دبليو 8 سيريس جران كوبيه»

المصدر: دبي - البيان

أطلق المركز الميكانيكي للخليج العربي العملاق الجديد من BMW وهي السيارة الرياضية ذات الأربعة أبواب الجديدة «BMW 8 Series Gran Coupe». وبفضل مفهوم التصميم المستقل لجسم السيارة، ومجموعة نقل الحركة وتكنولوجيا الشاسيه المصممة بشكل مباشر لتوليد قدرة ديناميكية فائقة، فإن السيارة الجديدة تجسد علامة التفرد الرياضي والأناقة ضمن فئة السيارات الفاخرة.

ورغم انضمام الطراز الجديد إلى السيارتين BMW 8 Series Coupe، وBMW 8 Series Convertible لتكون النموذج الثالث في مجموعة الفئة 8، فإنها تتمتع بشخصية خاصة بها، حيث تجمع بين الأداء القوي، والتصميم الذي يتسم بالديناميكية والأناقة، مع زيادة المساحة للركاب في المقاعد الخلفية. كما تمثل مزايا التجهيزات الحصرية وأحدث الابتكارات في مجالات التحكم / التشغيل، وأنظمة مساعدة السائق والاتصال نموذجاً فريداً في مجال الفخامة والعصرية.

وتعد السيارة الجديدة النموذج الوحيد ضمن فئتها والتي استلهمت مباشرة من السيارة الرياضية ببابين. وبفضل قدراتها الديناميكية، وقاعدة العجلات الأطول، وإعدادات الهيكل الخاصة بالطراز، والتوازن العالي ما بين الأداء الرياضي وراحة الركاب، فإنها تضمن مستويات عالية من القيادة العملية اليومية، وقطع المسافات الطويلة.

وتسهم الخطوط والسطوح الممتدة المصممة بدقة، والتي تمثل الأساس الذي يقوم عليه التصميم الجديد لعلامة BMW، في إبراز التصميم الخارجي للسيارة الجديدة وتساعده على تحقيق توازن فريد ما بين الديناميكية والأناقة. وتم العمل على تطوير مفهوم سيارة الكوبيه ذات الأبواب الأربعة.

وإضافة إلى أبعادها المميزة، فإن تصميم الجوانب والطرف الخلفي في السيارة الجديدة يتميز بوضوح عن السيارات الأخرى ضمن الفئة 8. ونظراً لأن إطار الزجاج الأمامي أكثر استقامة، فإن خط السقف أعلى أيضاً، ويعني ذلك وجود مساحة إضافية في المقدمة وفي الخلف. يندمج خط السقف مع نهاية السيارة بأسلوب أنيق بالقرب من أعمدة الدعم C. كما أن النافذة الخلفية تتبع خطاً أكثر انحداراً لتصنع فتحة أكبر. ويساهم الخط الإضافي في إبراز أناقة جسم السيارة والسطوح اللامعة حيث يدمج الأكتاف ضمن جزء كامل. وتصل النافذة الجانبية في نهايتها إلى التصميم الخاص بعلامة BMW. حيث يبدو تصميم الجزء الخلفي من النافذة «هومفسيتر كينك» بشكل عمودي ليبرز صلابة هذا الجزء من جسم السيارة.

كما أن لأقواس العجلات ذات التصميم القوي وعرض السيارة أيضاً دوراً مميزاً في تحديد شكل النهاية الخلفية. وتعطي الخطوط الأفقية وتفاصيل السطح المنحوتة للجزء الخلفي من السيارة مظهراً واسعاً وخفيفاً. تمتد مجموعات الإضاءة الخلفية LED ذات التصميم النحيف إلى عمق الأجنحة. كما توضع مواسير العادم المزدوجة على جانبي القسم السفلي من المئزر الخلفي.

وتبرز فخامة السيارة الجديدة من خلال تصميمها الداخلي أيضاً. كما أن تجربة القيادة تركز على أعلى مستويات الديناميكية والفخامة. ويوفر الطول الإضافي لقاعدة العجلات وفتحات الأبواب ذات الحجم الكبير للركاب مساحة خلفية أكبر غير مسبوقة بالنسبة لسيارات كوبيه من BMW، حيث سيتمكنون من الدخول والخروج بسهولة أكبر من أي وقت مضى. يستفيد الأشخاص الموجودون في المقاعد الخلفية أيضاً من مساحة أكبر للكتف ومساحة رأسية أكبر من تلك الموجودة في طراز السيارة ببابين ضمن سلسلة BMW 8 Series الجديدة، وهذا ما يجعل مقاعد الصف الثاني أكثر راحة للركوب فيها.

ويساعد السقف الزجاجي البانورامي الذي يأتي ضمن المزايا الاختيارية في منح التصميم الداخلي للسيارة الجديدة الإحساس بالضوء الطبيعي بشكل استثنائي. وهو واسع وكبير حيث تبلغ مساحة سطحه الزجاجي قرابة 1.5 متر مربع. وبذلك فإن السيارة تتمتع بسقف زجاجي كامل من الزجاج الأمامي إلى النافذة الخلفية. ويمكن فتح القسم الأمامي من السقف والستار الداخلي وإغلاقهما بلمسة زر واحدة أو بجهاز التحكم اللاسلكي عن بعد، ليوفر مصدراً للهواء النقي. يمكن أيضاً فتح الجزء الخلفي أيضاً وإغلاقه من المقصورة الخلفية. ويتوفر نظام أوتوماتيكي للتحكم بالتكييف ضمن أربع مناطق، كما يوجد ستائر شمسية كهربائية للنوافذ الجانبية الخلفية والنافذة الخلفية، وهي تتوفر حصرياً للطراز ذي الأربعة أبواب في مجموعة BMW 8 Series الجديدة.

وتظهر الإضاءة المحيطة التي تأتي ضمن التصميم القياسي في السيارة الجديدة داخل السيارة بشكل رائع وتحدث فيها تأثيراً مذهلاً. وتشمل المواصفات القياسية في السيارة أيضاً لوحة معلومات وأكتاف أبواب مغلفة بالجلد بشكل كامل، ومقاعد رياضية تعمل كهربائياً مع مساند للرأس مدمجة بأسلوب عصري في مسند الظهر الخلفي مع تفاصيل من جلد فيرناسكا.

وتعد وحدة التحكم المركزية الممتدة من المزايا الحصرية بالسيارة الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لوحدة المقعد الخلفي التي تتميز بمقاعد خارجية مصممة لتكون مقاعد فردية. وتتمتع هذه المقاعد أيضاً بتصميم رياضي على غرار المقاعد الأمامية. وتوفر المقاعد الخلفية أيضاً دعماً جانبياً ممتازاً ومساند مدمجة للرأس، الأمر الذي يسمح للركاب الإحساس بطابع السيارة الرياضي. ويوجد مقعد ثالث للاستخدام في الرحلات القصيرة بين المقعدين الخارجيين ويحتوي على نظام حزام أمان كامل، وهذا ما يجعل السيارة الجديدة بنظام 4+1 مقعد.