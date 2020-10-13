مؤسسة جمعة الماجد تطلق صالة عرض سيارات افتراضية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لشركة "هيونداي موتورز" في الإمارات، صالة عرض افتراضية، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات الشراء، وحجز تجارب القيادة عبر الإنترنت.

وتسعى الشركة من وراء إطلاق الخدمة الرقمية، إلى تقديم تجربة افتراضية مباشرة لزيارة صالة العرض، كما تتيح لعملائها الاطلاع على المواصفات الشاملة لكل سيارة، ورؤية الموديلات، والإلمام بكافة التفاصيل من الخارج، والتصميمات الداخلية.

وقال سليمان الزبن مدير عام "هيونداي الإمارات": سلامة عملائنا، تمثل أولويتنا القصوى، ويهدف توفير صالة العرض الافتراضية الجديدة، إلى إتاحة الفرص لهم، لاستكشاف واختيار سيارات هيونداي المفضلة لديهم، براحة تامة من منازلهم. وتغطي الخدمة الرقمية مختلف المراحل في رحلة العميل، بدءاً من استكشاف الخيارات واختبار السيارة افتراضياً، بدعم من الخبراء عبر الاتصال المرئي، وفي النهاية طلب اختبار القيادة.

وتتضمن صالة العرض الافتراضية، خيار المكالمات المرئية عبر الفيديو، وتمكين العملاء من حجز مكالمات للحصول على شروحات مفصلة حول ميزات مختلف الطرازات براحة تامة من منازلهم، وطلب المزيد من المساعدة عند الحاجة. وسيكونون قادرين أيضاً على مناقشة الاستفسارات مباشرة مع المتخصصين في صالة العرض.