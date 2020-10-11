«المسعود» تُطلق حملة «الصفر» لسيارات نيسان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إطلاق حملتها الجديدة بعنوان «الصفر أكثر جاذبية من أي وقتٍ». وتتيح حملة «الصفر» لسيارات نيسان مجموعة من الميزات التنافسية والتي تتضمن «صفر» رسوم تأمين؛ «صفر» دفعة مقدمة؛ «صفر» أقساط في 2020؛ «صفر» فوائد لعام 2021. وتسري الحملة خلال شهر أكتوبر على مختلف سيارات نيسان الصالون والدفع الرباعي والرياضية ومنها «باترول» و«سنترا» و«إكس تريل» و«كيكس» و«باثفايندر» و«ألتيما».

وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في الشركة: «تأتي الحملة تزامناً مع مضينا قدماً نحو التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، من خلال إطلاق العروض التنافسية وتقديم الخدمات المتميزة».