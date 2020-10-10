«فورد إكسبيديشن» .. سيارة العائلة

المصدر: دبي - البيان

تعد فورد إكسبيديشن سيارة مثالية لتلبية جميع احتياجات العائلة، بفضل ما تقدمه من مستويات عالمية من الراحة والأمان والسهولة، وقوتها الكبيرة ومتانتها الفائقة ومقصورتها الواسعة. وتتوفر السيارة في صالات العرض حالياً في الدولة.وبفضل تصميمها الذي تبرز فيه التفاصيل الجريئة واللمسة الراقية، تلفت السيارة الأنظار، وتأتي السيارة مزودة بمحرك Ecoboost سعة 3.5 لترات من 6 أسطوانات، ونظام إدارة التضاريس مزود بسبع وضعيات قيادة مختلفة، والدفع بجميع العجلات ومساحة واسعة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 8 أشخاص.