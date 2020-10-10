«رولز-رويس جوست» بقاعدة عجلات ممتدة استجابة للعملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت رولز-رويس موتور كارز عن إطلاق سيارة جوست الجديدة ذات قاعدة العجلات الممتدة، والتي توفّر تجربة ركوب محسّنة في المقاعد الخلفية بدون الانتقاص من قيمة أي ميزة من ديناميكيات القيادة. يُعتبر طراز جوست ذو قاعدة العجلات الممتدة نتاج حوار شامل أجرته الشركة مع الجيل الجديد من عملاء رولز-رويس.

وقد أعربت هذه المجموعة الحيوية من رواد الأعمال العالميين عن رغبتها في سيارة تصلح كأداة للعمل عند الاستعانة بسائق في وسط الأسبوع، على أن تصبح سيارة هادئة ومريحة يقودونها بأنفسهم في عطلة نهاية الأسبوع. فأتت سيارة جوست ذات قاعدة العجلات الممتدة استجابةً لطلبهم هذا. سيتم تسليم أول سيارة من هذا النوع للعملاء في الفصل الرابع من العام الجاري.

وقال تورستن-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز: «أتت سيارة جوست الجديدة ثمرة حوار متعمّق مع عملاء رولز-رويس المتنوعين حول العالم. فقد طلب العديد منهم ابتكار سيارة تؤمّن تجربة ركوب فاخرة ومحسّنة في المقاعد الخلفية بدون الانتقاص من قيمة أي ميزة من ديناميكيات القيادة. فأتت سيارة جوست استجابةً لهذا الطلب، حيث شكّلت منتجاً مزدوج الغرض يلبي متطلبات الأعمال ونمط الحياة الفاخر».