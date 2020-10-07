استدعاء 5332 سيارة إنفينيتي وميتسوبيشي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أطلقت وزارة الاقتصاد حملات استدعاء تشمل 5332 سيارة من طراز «إنفينيتي» وشاحنة «ميتسوبيشي» لإصلاح عيوب تصنيعية.

وبدأت حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 1333 سيارة «إنفينيتي- QX56» موديلات 2010-2012 بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعي إنفينيتي في الدولة.

وجاء الاستدعاء بعد التواصل مع شركة «إنفينيتي» الشرق الأوسط لاحتمال حدوث تمزق في نظام الوسادة الهوائية للسائق في بعض المركبات بسبب تحميل الدافع بوزن زائد أو غير منتظم، لذلك قررت «إنفينيتي» استبدال وحدات الوسادة الهوائية لهذه السيارات بأجزاء أخرى جديدة من دون تحميل المستهلكين أي نفقات. وستتصل «العربية للسيارات» و«المسعود للسيارات» بالعملاء لإبلاغهم ببدء حملة الاستدعاء وإطلاعهم على جميع المستجدات.

كما ذكرت الوزارة أنها بدأت حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 3999 شاحنة ميتسوبيشي تي اف كانتر-E3 وE4 مصنعة في 2017 و2019 و2020 بالتعاون مع شركة الحبتور للسيارات الوكيل الرسمي لشاحنات وباصات ميتسوبيشي فوزو في الإمارات.

ويأتي الاستدعاء بسبب عيب في براغي ذراع التوصيل، ما يستدعي تبديله بعد الفحص مع وجود تلف في ضفيرة توصيل الكهرباء إلى لوحة القيادة بسبب تداخلها مع دواسة الفرامل أثناء الفرملة مما يستدعي فحص الضفيرة وإصلاح الارتخاء أو تبديل كامل الضفيرة إذا لزم الأمر. وستنسق شركة الحبتور مع الوزارة بالاتصال بجميع العملاء الذين لديهم سيارات مشمولة بالاستدعاء بهدف التنسيق معهم للقيام بإصلاح سياراتهم بصورة فورية مجاناً.