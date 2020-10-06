«أودي» تطلق حملة العلامة التجارية الجديدة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعادت أودي تعريف «التقدم» وتضع الناس بقيمهم ومتطلباتهم في قلب استراتيجية العلامة التجارية الجديدة، التي لا تزال ترتكز على الاستدامة والرقمنة والتصميم. وتعزز الحملة العالمية للعلامة التجارية الجديدة التحول نحو التنقل الفاخر الذي تقوده الرقمية والاستدامة تحت شعار «المستقبل أسلوب حياة». كما ستُعرض هوية الشركة الجديدة لأول مرة على مستوى العالم.

وقال هنريك فيندرز، نائب الرئيس الأول لعلامة أودي التجارية: «من خلال تطوير استراتيجية علامتنا التجارية، نمنح التقدم تعريفاً معاصراً ونستعد لعصر جديد للسيارات ولعملائنا». وأضاف أن هدفنا هو تحسين حياة الناس من خلال التكنولوجيا والمساهمة في تقدم المجتمع. وتتطلع أودي إلى تشكيل مستقبل التنقل الفاخر وتوفير تجارب رائعة للعملاء.

وتمهد علامة أودي التجارية الطريق نحو مستقبل تقوده الأنظمة الكهربائية والتقنيات الرقمية ومتعة القيادة الحقيقية من خلال حملتها العالمية. فبالإضافة إلى الطرازات الحالية على غرار Audi e-tron Sportback، تقدم أودي السيارات التصوريّة مثل سيارة Audi AI:ME والنموذج الأول لسيارة Audi Q4 Sportback e-tron أيضاً. وتمثل هذه السيارات قوة الابتكار التي تتمتع بها العلامة التجارية، وأبطال هذه القوة هم موظفو أودي مثل رئيس قسم التصميم، مارك ليخت، الذين يجسدون طريقة تفكير أودي بكل صدق.

وفي إطار نهج التواصل «المستقبل أسلوب حياة»، ستعمل أودي على توحيد أنشطة التسويق على مستوى العالم من الآن فصاعداً، مع مراعاة المتطلبات الثقافية الخاصة بكل بلد. وسيظل شعار «التقدم عبر التكنولوجيا» شعاراً للعلامة التجارية، وستكون وكالة thjnk في هامبورغ هي المسؤولة عن تنفيذها على المستوى الإبداعي. وستقام الحملة عبر جميع قنوات التواصل، بدءاً من التلفزيون وحتى المنصات الرقمية، كما ستُجمع كافة محتويات الحملة في الموقع الإلكتروني الجديد progress.audi، وستعرض المزيد من القصص وراء هذه الأفكار للمستخدمين.

يُذكر أن هوية شركة أودي المتجددة ستُعرض على مستوى العالم للمرة الأولى في إطار حملة العلامة التجارية الجديدة. واستوحيت الهوية الجديدة من المكانة المتقدمة والمرموقة التي تتمتع بها العلامة التجارية، حيث سيظهر الأسلوب البسيط والواضح جلياً في لغة التصميم المرئي الجديدة.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط: تحدد أودي اتجاهاً استراتيجياً واضحاً من خلال حملة العلامة التجارية الجديدة، وهو الاتجاه الذي يمكّن التحول نحو التنقل الفاخر الذي تقوده الرقمية والاستدامة، حيث يتمثل أحد أهم أهداف حملة العلامة التجارية الجديدة في منح معنى جديد لشعار «التقدم عبر التكنولوجيا». فلن يقتصر الأمر اعتباراً من الآن على ما يمكن تحقيقه تقنياً وحسب، بل سيرتبط بما يريده العملاء ويحتاجونه. لم تعد التكنولوجيا فقط هي الإنجاز الوحيد بالنسبة لأودي، بل يتعلق الأمر بتقديم التكنولوجيا التي تسهم بإيجابية في حياة الناس من خلال توفير تجارب لا تُنسى لعملائنا.