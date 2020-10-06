«أبوظبي موتورز» تطلق منصة «CitNOW» لضمان راحة العملاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والمعتمد لمجموعة «BMW» في أبوظبي والعين، منصة «CitNOW» الرقمية، لمشاركة مقاطع الفيديو مع خبراء «BMW» و«MINI» حول الحالة الفنية وسير عمليات الصيانة على مركباتهم، والتي تستهدف في النهاية ضمان راحة العملاء.

وسيتولى فريق من المتخصصين والخبراء إجراء عمليات الفحص لكل مركبة في ورشة شركة أبوظبي موتورز. وبمجرد فحصها، سيتم إرسال التحديثات والمعلومات الواضحة من خلال مقاطع فيديو عن طريق المنصة مباشرة إلى الهاتف الذكي الخاص بالعميل. وستبرز التحديثات حالة السيارة ووضعها كما ستتضمن نصائح احترافية.

ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه، ويتيح لمالكي السيارات التواصل مع الفنيين والخبراء بكل بساطة عن طريق نظام تواصل يحاكي إشارات المرور، يوفر إمكانية الموافقة أو الرفض أو مناقشة الخطوات التالية تلقائياً باستخدام الرابط نفسه.

صمم هذا التطبيق خصيصاً للعملاء الذين يبحثون عن السهولة والراحة ضمن خدمات ما بعد البيع، وهذا ما يتيح لمالكي طرز «BMW» و«MINI» إمكانية الاطلاع على حالة سياراتهم بكل راحة.

وقال متحدث من الإدارة العليا في شركة أبوظبي موتورز: تعتمد أبوظبي موتورز باستمرار على أحدث التقنيات في عالم السيارات وتطبقها لضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء بكل راحة وفعالية ودون أي متاعب. تضمن المنصة تلقي العملاء المزيد من الأفكار التقنية حول حالة سياراتهم، الأمر الذي يلغي احتمال أي مشكلة في التواصل معهم. وأضاف: إن إطلاق هذه المنصة المبتكرة يدل بوضوح على أننا نستمع لعملائنا المخلصين ونتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد بسرعة عالية.