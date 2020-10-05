«الاقتصاد» تستدعي 905 سيارات كرايسلر ودودج ولنكولن وفورد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت وزارة الاقتصاد عن استدعاء 905 سيارات، تشمل سيارات «كرايسلر جراند فويجر» و«دودج نيترو» و«لنكولن افياتور» و«فورد إكسبلورر»، لإصلاح عيوب تصنيعية، وذلك لدواعي السلامة.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أمس، أنها استدعت 902 سيارة، تشمل سيارات كرايسلر جراند فويجر موديل 2008 -2010، ودودج نيترو موديل 2007-2011، المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية، الوكيل المحلي المستورد لسيارات كرايسلر ودودج في الدولة.

ويرجع الاستدعاء، إلى أن بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد يكون شعار وسادة السائق الهوائية بها مفكوكاً أو منفصلاً، وبالتالي، يؤدي ذلك إلى عدم بقاء الشعار أو المثبتات أو كليهما ملتصقاً بغطاء الوسادة، أثناء فتح الوسادة، ومن المحتمل أن يصبح مثبت الشعار أو الشعار المفكوك، جسماً مقذوفاً أثناء الاصطدام، مع فتح وسادة السائق الهوائية.

وذكرت الوزارة أن شركة المشروعات التجارية، ستبادر بالاتصال بالعملاء المعنيين، لإبلاغهم بالاستدعاء، لإحضار مركباتهم لفحص شعار الوسادة، لإزالته كإصلاح مؤقت، مشيرة إلى أنه سيتم القيام بهذا الإجراء مجاناً.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء شمل كذلك 3 سيارات لنكولن افياتور وفورد إكسبلورر موديل 2020، المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف إحكام عزم الدوران لمجموعة المقاعد الخلفية في الصف الأمامي، وذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات، وبريميرر موتورز، الوكيلين لسيارات لينكولن وفورد في الدولة.