تراجع مبيعات «نيسان» و«بي أم دبليو» في أمريكا

المصدر: يوكوهاما - د ب أ

تراجعت مبيعات مجموعة «نيسان» اليابانية للسيارات في الولايات المتحدة في الربع الثالث، حيث بلغت 221 ألفاً و150 وحدة، بانخفاض 32% عما كان عليه العام السابق.

وزادت مبيعات السيارات «نيسان فيرسا» بنسبة 24% في الربع الثالث، لتصل إلى 10 آلاف و466 وحدة. وارتفعت مبيعات السيارات «جي.تي.آر» بنسبة 14%، حيث تم بيع 113 وحدة. وارتفعت مبيعات السيارات «كيكس» بنسبة 9% لتصل إلى 19 ألفاً و478 وحدة.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة في ألمانيا «بي أم دبليو» أن مبيعاتها في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، وصلت إلى 78.634 سيارة، بتراجع نسبته 15.7% مقارنة بـ 93.295 سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصل عدد السيارات المباعة والتي تحمل العلامة الأصلية «بي أم دبليو» إلى حوالي 69.670 سيارة خلال الربع الثالث، في تراجع بنسبة 16.2 في المئة مقارنة بـ 83.003 سيارة في الفترة نفسها من عام 2019.

وباعت شركة «بي أم دبليو - أمريكا الشمالية» 9.064 سيارة «ميني» على مدار الربع الثالث، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 11.9% مقارنة بالربع المقابل من عام 2019. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات شركة هوندا أمريكا، التابعة لعملاق صناعة السيارات اليابانية «هوندا موتور» بواقع 11.5% إلى 127.058 سيارة، مقابل 113.925 سيارة في الشهر نفسه من عام 2019.

ووصل عدد مبيعات سيارات الركوب من هوندا أمريكا الشهر الماضي إلى 47.462 سيارة، مقارنة بـ 47.459 سيارة في سبتمبر العام الماضي. وزادت مبيعات الشركة من الشاحنات بنسبة 20.4% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 66.655 شاحنة.