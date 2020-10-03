«تسلا» تسلّم 139 ألف سيارة في الربع الثالث

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفع معدل تسليم سيارات شركة «تسلا» في الربع الثالث من العام الجاري على أساس فصلي بأكثر من التوقعات. وكشفت الشركة الأمريكية، أنها سلمت 139.30 ألف سيارة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 90.65 ألف سيارة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدلات التسليم في «تسلا» ستسجل مستوى 137 ألف سيارة في الربع الثالث من 2020.

وأوضحت الشركة أن معدل التسليم بلغ 124.1 ألف سيارة من موديل «3» و«واي»، و15.2 ألف سيارة من موديل «إكس» و«إس». وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها أنتجت في الربع الثالث من العام الجاري 145.03 ألف سيارة.