«فولكس فاجن» تستثمر 47 مليار يورو

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا،استثمار 14 مليار يورو في تطوير التشغيل الرقمي والسيارات ذاتية القيادة، علاوة على استثمار 33 مليار يورو في قطاع السيارات الكهربائية بحلول 2024، حيث تستهدف أن تكون أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم.

وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكس فاجن» خلال الجمعية العمومية الافتراضية للشركة، إن إعادة هيكلة الشركة لن تتباطأ نتيجة فيروس كورونا، وإنما ستتسارع. وتؤكد خطط الشركة الألمانية أهمية السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في تطور صناعة السيارات الكهربائية.

وقال ديس، إن السيارات الكهربائية ستقود النمو في سوق السيارات الصينية خلال العقد الحالي. وكانت فولكس فاجن قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها استثمار 15 مليار يورو أو أكثر في الصين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في إطار توسعها في مجال السيارات الكهربائية.

وشدد ديس على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لقطاع السيارات ولمجموعته. وقال للجمعية العمومية الافتراضية في برلين، إن التحول في تقنية المحركات هو الطريق الأسهل الذي يتعين على الشركات التقليدية المصنعة للسيارات أن تسلكه، مضيفاً أن الأمر سيصل إلى حد أبعد من ذلك بكثير عندما تتطوّر السيارة في السنوات المقبلة لتتحول إلى جهاز تنقل متصل بالشبكة الإلكترونية بشكل كامل.

ورأى ديس أن فولكس فاجن لا يجب أن تكون قادرة على تقديم وسائل نقل وحسب، بل كذلك أن تقدم العقل الذي يوجه السيارة بأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتابع أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن تتحول فولكس فاجن إلى شركة رقمية.