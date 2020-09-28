20 مليون سيارة مبيعات «تسلا» 2027

المصدر: نيويورك - وكالات

توقع إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» أن صانعة السيارات الكهربائية قد تتمكن من بيع 20 مليون سيارة بحلول عام 2027، مع زيادة الطلب على هذا النوع من المركبات.

وقال ماسك في تغريدة عبر «تويتر» إنه يرى إمكانية وصول مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى الصناعة بأكملها لنحو 30 مليون سيارة بعد سبع سنوات من الآن.

ويبدو هذا التوقع بعيداً عن الواقع الحالي، حيث تشير التقديرات إلى أن «تسلا» ستقوم بتسليم 141 ألف سيارة في الربع الثالث من العام الجاري، ونحو 483 ألف سيارة في إجمالي 2020.

ونجحت «تسلا» في زيادة عمليات تسليم السيارات بنحو 100% سنوياً في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2019.

وصعد سعر سهم «تسلا» بنسبة 2.6% إلى 417.40 دولاراً خلال جلسة أمس ليرتفع مكاسبه منذ بداية العام الحالي لنحو 400%.