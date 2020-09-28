"لامبورغيني" تطلق طراز "أوروس جرافيت كابسول" الجديد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "أوتوموبيلي لامبورغيني" طرازها "أوروس جرافيت كابسول" الجديد، ما يولد فرصاً جديدة متميزة للتعبير بقوة من خلال الألوان والتجهيزات، عبر المركبة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) الفائقة من "لامبورغيني".

وتُعد الألوان الخارجية الأربعة الجديدة غير اللامعة نمطية، لكن في الوقت ذاته راقية، وهي Bianco Monocerus الأبيض، Nero Noctis الأسود، وGrigio Nimbus وGrigio Keres الرماديان. ويتم طلاء كل الأجزاء السفلية للمركبة حول العتبات الأمامية والخلفية والجانبية باللون غير اللامع للهيكل.

وتتوفر أربعة ألوان إضافية لامعة هي Arancio Leonis و Arancio Dryope البرتقاليان، Giallo Taurus الأصفر و Verde Scandal الأخضر، منتقية الخطوط المميزة لدى "أوروس" على الفاصلة الهوائية الأمامية، حشوات الأبواب والجناح الخلفي لتشكل تعبيراً قوياً جريئاً.

أما عجلات Taigete قياس 23 بوصة، والمخصصة لطراز "جرافيت كابسول"، فهي تتألق أيضاً من خلال احتوائها على اللون الإضافي، بينما تتضمن أطراف أنابيب العادم في الجهة الخلفية لمسة كرومية سوداء خاصة جديدة. وبالتالي توسع السيارة الجديدة مجالات التخصيص، وترتقي بها إلى مستويات أعلى مع توافر ما يزيد على 16 نمطاً جمعت مختلف للألوان، بهدف إسعاد حتى أكثر العملاء تطلباً.

أما المقصورة الداخلية فتعزز الشخصية الأنيقة والعصرية لمركبة "أوروس جرافيت كابسول"، بحيث تطرح تجهيزات داكنة من الألمنيوم المشكل على لوحة القيادة وألواح الأبواب، مع إضافات جديدة بلمسة غير لامعة من ألياف الكربون، كما تم تعزيز الكسوة أكثر عبر تضمينها درزات Q-citura المميزة والشعار المطرَز، مع توفر كليهما أيضاً بألوان معاكسة، بحيث تماثل الإضافات اللونية الخارجية.

وتنتقل اللمسات اللونية الخارجية أيضاً إلى مقصورة "أوروس جرافيت كابسول"، حيث تبرز على الإضافة الجلدية الوسطية لحشوات الأجزاء الداعمة للمقاعد واختيارياً في تطريزات شعار "أوتوموبيلي لامبورغيني" على مساند الرأس.

أما المقاعد بكسوة ألكانتارا المهوأة، فتتوفر كتجهيز اختياري حصري فقط في "أوروس جرافيت كابسول" وطراز Pearl Capsule، الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورغيني": تتبنى "أوروس جرافيت كابسول" الجديدة ميزة التعددية في التخصيص والاستعمالات الفريدة لطراز "لامبورغيني أوروس"، الذي يشكل مركبة الـSUV الفائقة الأساسية، فلونها وتصميمها يتميزان بإمكانية التكيف والمرونة كما هو حضورها في كل بيئة خاصة بالأداء العالي ونمط الحياة الراقي، فالتصميم المتوارث لمركبة "لامبورغيني أوروس"، مع المزايا الأساسية المتوارثة أيضاً ضمن تراثنا العريق للسيارات الرياضية الفائقة، يمنح إمكانات غير محدودة افتراضياً لتخصيص الألوان والتجهيزات.

وتشكل "أوروس جرافيت كابسول" المجموعة الأحدث التي تمنح قاعدة العملاء المتنامية فرصة التعبير عن شخصيتهم الخاصة وطريقة عيشهم عبر مركبتهم "لامبورغيني".

