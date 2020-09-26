44.6 % تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا

المصدر: (لندن - د ب أ)

أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أمس تراجع إنتاج السيارات في البلاد بشكل حاد خلال أغسطس الماضي، بعد تعثر جهود إنعاش القطاع في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع حجم الإنتاج بنسبة 44.6 % في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم إنتاج 51 ألفاً و39 سيارة فقط من خطوط الإنتاج، وسط تراجع الطلب من الأسواق الخارجية والانخفاض الحاد في الإنتاج المخصص للأسواق المحلية.

وانخفض حجم الإنتاج المخصص للأسواق المحلية 58.3% سنوياً، فيما تراجع الإنتاج المخصص للتصدير 41.1%. وبالنسبة للعام الجاري حتى الآن، انخفضت معدلات إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 40.2% بواقع خسارة تبلغ 348 ألفاً و821 سيارة.