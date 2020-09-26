سيارة أجرة ذاتية القيادة تفوز بجائزة «فورد»

المصدر: (دبي - البيان )

ابتكر أحد الخريجين من قسم تصاميم النقل بجامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة حلاً فريداً من نوعه لمساعدة الجمهور، وخاصة الذين يعانون قدرة محددة على التنقل، في تعزيز أمنهم وسلامتهم، مع الامتثال الكامل بمعايير التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وفاز النموذج المبتكر الذي يحمل اسم muvone من تطوير ماريوس لوشنر، بجائزة «التنقل في الواقع الجديد» التي تقدمها شركة فورد، والتي تحدّت خريجي التصميم لتطوير مفاهيم وأفكار وحلول التنقل المبتكرة التي تعالج السيناريوهات الجديدة التي فرضها «كوفيد 19». والنموذج عبارة عن سيارة أجرة ذاتية القيادة لشخص واحد، حيث يعطي muvone الأولوية للتنقل الفردي بأمان ويتيح للأفراد التنقل أينما رغبوا في راحة تامة.

وتندرج هذه الجائزة ضمن «جوائز المصممين الجدد»، أكبر معرض لتصاميم الخريجين في المملكة المتحدة، ويفتح أبوابه للطلاب من خريجي تخصصات التصميم. وتم تنظيم المعرض افتراضياً. وتلقى مشروع لوشنر الفائز لهذا العام جائزة نقدية قدرها ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى فصل دراسي للتوجيه من كبار مصممي فورد في أوروبا.