«المشروعات التجارية» تطرح «جيب جلاديتور» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة المشروعات التجارية، الموزّع الحصري لسيارات جيب في الإمارات، وإحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، عن طرح سيارة جيب جلاديتور الجديدة كلياً، والمتوفرة عبر شبكة صالات المشروعات التجارية في دبي، والشارقة، ورأس الخيمة.

وفضلاً عن ميزة الحصول على سيارة البيك أب الأكثر قدرة على الإطلاق، يستطيع عشاق هذا النوع من السيارات في الإمارات التوجّه إلى صالات عرض جيب، والاستفادة من العروض، التي تشمل كفالة لمدة خمس سنوات، وخدمة مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، وخدمة لمدة ثلاث سنوات. وتتسع قائمة العروض لتشمل استرداد الأموال، وإعادة شراء مضمونة، مع خدمات تأمين وتسجيل مجاناً.

توفر السيارة مزيجاً غير مسبوق بين التصميم الأصلي لسيارات جيب، وحرية القيادة في الهواء الطلق والخواص الوظيفية الذكية والتنوّع والآلية المتطورة لتوليد ونقل الحركة بأسلوب يوفّر في الوقود.

وتمّ تجهيز السيارة بمحرك في-6 سعة 3.6 لترات، ينتج قوة 285 حصاناً مع عزم دوران 347 نيوتن متر؛ وتحتوي على مفتاح التحكم بتشغيل وإيقاف المحرّك باعتباره من التجهيزات القياسية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.